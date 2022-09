Chœurs d’Or à Saint-Nazaire !

Empruntant à l’oratorio et à l’opéra contrastes expressifs et puissance dramatique, la Grande Messe en Ut s’incarne dans le Chœur, symbole et trésor d’unicité et d’universalité. Avec ce chef-d’œuvre à la triple dimension humaine, spirituelle et émotionnelle, la Philharmonie des 2 mondes affirme sa conviction que la musique est une passion que l’on peut partager avec tous.

Au programme : La Symphonie n° 33 en si bémol majeur Wolfgang Amadeus Mozart (Salzbourg 1756 – Vienne 1791) Composée en 1779, cette symphonie est l'une de ses rares symphonies à avoir été imprimée du vivant du compositeur. Composée en 1782 et 1783, la Messe en ut mineur dite grande messe, est l’une des œuvres les plus fascinantes de Mozart.

Pour la Grande Messe en Ut de Mozart pour chœur, solistes et orchestre, la Philharmonie des 2 mondes s’assure le concours de quatre solistes Cécile Granger, soprano Ania Wozniak, alto Gilles Ragon, ténor Ronan Nédélec, baryton L’orchestre sera accompagné par un chœur constitué de deux ensembles vocaux qui travaillent en collaboration : - L’Ensemble Vocal Cap Atlantique - L’Ensemble Vocal de Nantes Les 70 choristes ont accueilli avec enthousiasme ce projet musical et se sont déjà lancés dans cette aventure passionnante pour que l'émotion musicale soit au rendez-vous, tant pour les chanteurs que pour le public.

Chœur d’Or, Samedi 24 septembre à 20h30 en l’église Notre-Dame d’Esperance, 2 rue Léon Jouhaux à Saint-Nazaire. Informations et réservations : FNAC Saint-Nazaire - Centre commercial OCEANIS et sur le site helloasso.com.