Cinéma : Festival De la Page à l'Image au Croisic

La 16e édition du festival du film "De la Page à l'Image" : Le festival du film 2022 consacré aux adaptations littéraires sur grand écran du Croisic se déroule du 7 au 16 octobre au cinéma Le Hublot.

C’est l’actrice Anne Charrier qui assurera la présidence. L’actrice sera entourée de quatre autres membres du jury, dont les acteurs Marie-Julie Baup et Christian Charmetant. A noté la présence d’Isabelle Huppert en tant qu’invitée d’honneur. Parmi les autres invités, nombreux, attendus : lGuillaume De Tonquédec, Clovis Cornillac, Éric Lartigau, Jean-Paul Salomé... Et bien d'autres !

Au total Une quinzaine de films à découvrir et la remise d'un Chabrol d'honneur à l’actrice Isabelle Huppert pour l’ensemble de sa carrière. Plus d’une quinzaine de films, dont 7 en compétitions ou en avant-première. Parmi ceux-ci : "Falkon Lake" de Charlotte Le Bon, adapté de la BD Une sœur de Bastien Vivès, et "Cet été-là" d’Éric Lartigau, adapté du roman graphique du même nom de Mariko et Jillian Tamaki... L'affiche complète du festival est à retrouver sur le site du Festival du Film du Croisic .

