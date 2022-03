🤝 Circuit Bleu - Côté Experts : spéciale solidarité aux populations ukrainiennes ce jeudi 3 mars !

Mobilisation et solidarité

Des questions claires, nettes et précises

-      Comment peut-on – rĂ©ellement – se rendre utile ?

-      Comment donner de soi, au mieux, compte tenu des bonnes et peut-ĂȘtre aussi fausses bonnes idĂ©es ?

-      L’urgence est-elle aux collectes et dans quelle mesure ? Si oui, de quelle nature ? plutĂŽt matĂ©rielle (et quoi par exemple ?) ou financiĂšre ?

-      Quid d’un Ă©ventuel accueil ? (quand, oĂč, comment, dans quelle pĂ©riode, ...?)

Mais aussi, compte tenu de la force de frappe et de l’omniprĂ©sence d’internet et des rĂ©seaux oĂč circulent de trĂšs nombreuses informations et sollicitations, comment se repĂ©rer ?

- Â Â Â Â Â Comment savoir Ă qui faire confiance ?

- Â Â Â Â Â Que penser des collectes ou financements participatifs ? (on entend parler de croudfunding ou de crypto monnaie !!)

-      Comment vĂ©rifier la bonne intention ou la probitĂ© de ces collectes, mais aussi leur efficacitĂ© (dans la nature des dons comme dans la faisabilitĂ© de l’acheminement)

Tout ce qu’il faut savoir de la façon de se rendre utile en Franche-ComtĂ©, et de la pertinence de toutes les initiatives, avec les acteurs de la solidaritĂ© dans la rĂ©gion.

Urgence : Solidarité Ukraine 25 a besoin de vous ce mardi aprÚs-midi !

Toutes les bonnes volontés sont attendues ce mardi 1er mars, de 15 à 18h, aux anciens entrepÎts de la CTB pour donner un coup de mains au chargement du convoi de Solidarité Ukraine 25. Une cinquantaine de personnes sont espérées au 4 rue de Trey 25000 Besançon, à partir de 15h !

Contactez Élodie pour davantage de prĂ©cisions : 06-37-94-88-61

Solidarité Ukraine : l'une des associations actrices de la mobilisation