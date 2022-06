🎁 Circuit Bleu - Côté Jeu : Soyez toujours à l'heure en tentant de gagner votre montre Lip ! ⌚

Jouez dans notre Circuit Bleu - CÎté Jeu du lundi au vendredi de 11h à 12h, et remportez votre montre Lip Patrouille de France ! France Bleu Besançon a décidé de vous gùter à l'occasion des 24h du temps qui a lieu à Besançon les 18 et 19 juin !

Ne rater pas l'occasion de prendre du temps !

En 2014, France Bleu Besançon, en partenariat avec la SociĂ©tĂ© Française des Microtechniques et de ChronomĂ©trie et la Ville de Besançon, fait naĂźtre un Ă©vĂ©nement immanquable, la 8Ăšme grande fĂȘte du temps : Les 24h du temps !Â

Grand Besançon MĂ©tropole qui le coordonne depuis 2019, vous donne rendez-vous Ă Besançon, les 18 et 19 juin. Lancez-vous Ă la rencontre des savoir-faire horlogers et de la mĂ©canique d’art.Â

Un programme d'une trĂšs belle mĂ©canique !Â

Professionnels et amateurs se mobilisent pour venir Ă votre rencontre et vous partager leur passion : celle de l'horlogerie.Â

Marques horlogĂšres, crĂ©ateurs, Ă©coles et organismes de formation exposent leurs collections, proposent des animations autour de l’établi et des ateliers ludiques pour petits et grands. Entre ateliers, visites guidĂ©es, Bourse HorlogĂšre, vente aux enchĂšres et confĂ©rences, les 18 et 19 juin, sont un vĂ©ritable nids de connaissances et d'animations.

Le programme dĂ©taillĂ© de l'Ă©vĂ©nement est disponible ici !Â

Ne manquez pas ses nouveautĂ©s, soyez Ă l'heure !Â

Cette Ă©dition est rythmĂ©e par la prĂ©sence du Campus des MĂ©tiers d’Art et de la Maroquinerie, une nouvelle horlogerie et des confĂ©rences autour du Temps de l’imaginaire qui vous font dĂ©couvrir la magie des mĂ©canismes.Â

Ce rendez-vous est aussi celui de la réouverture officielle du Musée du Temps.

Soyez toujours à l'heure en gagnant votre montre LIP Patrouille de France ! ⌚

FondĂ©e en 1867, Ă Besançon, Lip est la plus ancienne entreprise horlogĂšre française encore en activitĂ©. En proposant une horlogerie qualitative, crĂ©ative et accessible, Lip a su se faire un nom et une place dans le cƓur des français.Â

Lip expose son savoir-faire horloger Ă l'occasion des 24h du temps !Â

France Bleu Besançon vous offre votre montre LIP Patrouille de France ! Tentez votre chance tous les jours du lundi au vendredi de 11h Ă 12h sur Circuit Bleu - CĂŽtĂ© Jeu !Â

Une superbe montre homme !