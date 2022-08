Les Randos France Bleu les 10 et 11 septembre 2022

La Rando France Bleu - 10 et 11 septembre 2022

Le week-end des 10 et 11 septembre, France Bleu et la Fédération Française de la Randonnée pédestre vous invitent pour la quatrième édition des Randos France Bleu, ouvertes à toutes et tous.

Entre amis ou en famille, quel que soit votre niveau de pratique, à la découverte de votre ville ou d'un petit coin de nature pas loin de chez vous...

Une trentaine de Randos France Bleu, organisées par les Comités départementaux ou régionaux de la Fédération Française de la Randonnée pédestre et les antennes locales de France Bleu, vous attendent pour partir à la découverte d'un lieu de patrimoine ou d'un site naturel remarquable. Avec la participation des bénévoles des clubs de randonnée locaux

L'occasion aussi de découvrir la randonnée - une activité plus que jamais dans l'air du temps - de partager un moment de convivialité et de garder la forme en douceur.

La carte des Randos France Bleu

