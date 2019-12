Pépée Le Mat en direct à la Fête de la Dinde de Licques ce week-end

Licques, France

Pépée sera en direct ce samedi de 10h à 11h sous le chapiteau de la fête de la Dinde.

Pendant les deux jours de la Fête de la dinde de Licques, Pépée animera la fête avec sa célèbre cuisine mobile.

Retrouvez Pépée sous le chapiteau de la Fête de la Dinde de Licques

La Fête de la Dinde de Licques :

Depuis les années 80, les éleveurs ont su assurer la promotion des volailles fermières de Licques et les mettre en valeur. En effet, depuis 1985, les éleveurs promeuvent leur production autour des thèmes gastronomie, tourisme et culture. Leur manifestation culturelle et artistique la plus connue reste la Fête de la Dinde.

La Fête de la Dinde, rendez-vous incontournable de notre région, est classée parmi les plus belles fêtes de France ! Lors de ce week-end, tout est mis en œuvre pour vous faire découvrir la fameuse volaille de Licques… Entre marché de Noël de produits du terroir, dégustation de la potée licquoise et repas dansant, de belles découvertes seront au rendez-vous pour vous donner de savoureuses idées de menus pour les fêtes de fin d’année

La Confrérie de la dinde de Licques qui entre dans la ville lors de la Fête. - Groupement de la Volaille de Licques

Les 14 et 15 décembre 2019, venez participer à l'une des plus belles fêtes de France ! Grand Marché du Terroir sous chapiteau, défilé traditionnel, dégustations, repas dansants, spectacles de rue...le programme réserve bien des surprises !

Marché de Noël de produits régionaux, samedi repas dansant animé par Jérôme Dhainaut Orchestra, Défilé de Dindes en compagnie de Belles Dames et chevaliers de la Confrérie de la volaille de Licques et d'autres confréries gastronomiques, dégustation de la traditionnelle potée Licquoise, dimanche repas dansant animé par Michel Pruvost ....

Vous pouvez également réserver votre repas en ligne sur le site web volailles de Licques