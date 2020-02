TRIBUTE FEST le 25 avril à Saint-Lô

Samedi 25 avril 2020 une soirée 100% rock vous attend sur la scène du Normandy à Saint-Lô dans la Manche. Quatre "cover-bands" - des groupes copies conformes aux originaux - reprennent les tubes de musiciens légendaires dans une ambiance digne des plus grands concerts.

Saint-Lô, Manche, France

Les plus célèbres titres d’AC/DC, de Queen, de Police, des Beatles et des Rolling Stones vont rythmer cette soirée digne des plus grands concerts de rock.

Au programme du Tribute Fest 2020 à Saint-Lô :

ACDC par The Jack :

Queen par Kind of Queen :

The Police par Back to the Police :

Back to the police sur France Bleu Cotentin :

Back to the Police en concert :

The Beatles, the Rolling Stones par Betwenn the Beatones :

Le Saint-Lô Tribute Fest 2020 en pratique :

Samedi 25 avril à la salle Le Normandy - Place du champs de Mars- 50000 Saint-Lô

Ouverture des portes à 20h / Début des concerts à 20h30

Tarifs : 20€ en prévente (hors frais de réservation) / 25€ sur place / 10€ pour les moins de 12 ans

Billetterie sur le site du Normandy à Saint-Lô : RÉSERVEZ VOS PLACES

