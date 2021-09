Concert hommage à Sean Connery à Argelès avec France Bleu Roussillon

Vous aimez le jazz et le cinéma, vous avez rendez-vous samedi 11 septembre à Argelès pour un concert inédit et gratuit en hommage à Sean Connery.

Pratiquement un an après la disparition de Sean connery (c’était le 31 octobre 2020), la ville d'Argelès-sur-Mer rend hommage à cet immense comédien en vous proposant un concert inédit et gratuit, samedi 11 septembre, avec le Big Band Brass orchestré par Dominique Rieu et en première partie, Irka Bochenko (ex-James Bond girl qui a joué dans Moonraker).

Grande formation de prestige composée de formidables musiciens, complices depuis presque vingt ans, où chacun joue un rôle important aux détours des différents répertoires abordés.

Depuis sa création en 1999, le Big Band Brass s’est produit plus de 400 fois sur scène, en France et en Europe. Fort de cette expérience exceptionnelle, l’orchestre s’est forgé un son unique et une identité propre à lui même qui en font une véritable référence dans le domaine des grands orchestres de jazz français.

Irka Bochenko

Irka Bochenko est née à Wroclaw, dans le Sud de la Pologne. Quand elle a 6 ans ses parents passent à l'ouest et s'installent en France. Bien avant sa venue et avant même de parler la langue de Molière, à l'âge de trois ans, elle chante déjà toutes les comptines que lui apprend son papa. Pendant des années, la musique sera le compagnon de tous ses voyages, ballades traditionnelles slaves que lui fredonnent sa maman et l’énergie du rock, le blues, la soul, que ses frères lui font découvrir. Mélange détonnant qui renforcera son amour pour cet art. À 14 ans, alors que les autres filles de son âge connaissent les affres de l'adolescence, Irka passe la majeure partie de son temps à jeter sur des feuilles blanches ses premiers textes, à composer ses premières mélodies, ses premières chansons.

À 15 ans, Irka devient Modèle et suit parallèlement les cours Florent. Elle décroche un rôle dans le film Bilitis de David Hamilton, puis une série télé "L'inspecteur mène l'enquête" mais se fait surtout connaître en tant que James Bond Girl dans le film Moonraker.

Concert hommage à Sean Connery, samedi 11 septembre 2021 à 21h, Esplanade Charles Trenet à Argelès-sur-Mer.

Entrée gratuite.