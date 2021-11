La 5ème édition du concert hommage à Marie et Mathias aura lieu le 13 novembre 2021, de 19h à minuit, à Bliiida, Metz.

Concert hommage pour Marie et Mathias

Association Marie et Mathias

Fondée par les parents et les amis du jeune couple, victime de l’attentat du 13 novembre 2015 au Bataclan, l'association Marie&Mathias continue à œuvrer pour faire vivre au présent leur mémoire.

Cet évènement soutenu par France Bleu Lorraine ainsi que par la Ville de Metz, permet de récolter des fonds redistribués sous forme de bourses pour soutenir les projets de jeunes talents. De ce fait, en 5 ans, 21 initiatives se sont vues attribuées un financement, pour un montant total de 26 500€. Et en ce début d'année, le statut de Reconnaissance d’Intérêt Général a été attribué à l'association, sacrant ainsi la pérennisation et la reconnaissance du Prix Marie et Mathias.

Au programme :

10h - 13h : vide dressing (entrée gratuite)

19h - minuit : concert en présence de nouveaux artistes de la scène locale comme Léo Kanny, Koda et Dj David Rouby (préventes : 10€ / sur place : 15€)

La recette de cette billetterie a pour vocation le financement d'une bourse dédiée à la jeunesse : afin de commémorer Marie & Mathias; de transmettre leurs passions, et de soutenir les projets artistiques et culturels.

Stand de l'Association Marie et Mathias ;

Fooding | boissons et restauration sur place ;

Parking gratuit (avenue de Blida) - Ouverture des portes à 19h00.

Vous pouvez dès à présent acheter votre billet en cliquant sur ce lien.

affiche © Radio France

Pour ne jamais les oublier.

Une bâche en hommage à Marie et Mathias, devenus les icônes d'une jeunesse positive, solidaire et entreprenante, sera installée au-dessus du fronton de l'Hôtel de Ville du 8 au 19 novembre 2021.

Marie et Mathias © Radio France

