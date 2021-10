Concert Solidarité Défense à l'Arsenal de Metz, un évènement France Bleu Lorraine

Depuis 10 ans, le concert du Gouverneur est un évènement important organisé au profit des orphelins, des blessés des Armées et de leurs familles. Le public pourra, s'il le souhaite, exprimer sa générosité pour cette belle cause en se procurant le programme musical et/ou en faisant un don sur place. Les dons permettront d’améliorer la prise en charge et l’accompagnement dans la durée des orphelins, des blessés des armées (parcours de reconstruction après la blessure, qu'elle soit physique ou psychologique) et leurs familles.

C'est donc, dans le cadre de l'Opération Solidarité édition 2021, que l'Arme Blindée Cavalerie accompagnée par la Légion étrangère, vous propose un concert caritatif gratuit au profit de l’Association pour le Développement des Œuvres d’entraide dans l’armée (ADO), association reconnue d’utilité publique.

Il est fondamental de rappeler le sens profond de notre engagement qui, pour nous soldats, est de servir et protéger la France et les Français jusqu’au sacrifice ultime. Extrait du livret musical 2021

Un concert caritatif gratuit sur le thème "De Napoléon à Leclerc" !

En effet, le concert de solidarité consacre deux grandes figures de notre histoire, Napoléon dont on célèbre le bicentenaire de la mort et le maréchal Leclerc qui fit, il y a 80 ans, le serment de faire flotter le drapeau français sur la cathédrale de Strasbourg.

Le gouverneur militaire de Metz, Alexandre d'Andoque de Sériège était l'invité de France Bleu Lorraine au micro de Xavier Montpied.

Informations pratiques :