Confinement : 64 caves et domaines de Saint-Chinian se mobilisent

Saint-Chinian : 64 caves et domaines mobilisés, plus de 200 cuvées disponibles, livrées gratuitement partout en France à partir de 12 bouteilles et de 99€ d’achat. Pendant le mois de mai 2020, c'est la belle initiative de Maison des Vins de Saint-Chinian.

Unis comme les doigts de la main

La crise sanitaire qui frappe la France, impacte également durement les vignerons. La Maison des Vins de Saint-Chinian a décidé de faciliter les expéditions afin de relancer les commandes auprès des domaines et permettre aux amateurs qui ne peuvent pas venir nous voir au mois de mai, de pouvoir tout de même commander facilement et à moindre coût dans cette période difficile. C’est une opération sans précédent.

Pendant cette période de confinement la Maison des Vins joue pleinement son rôle pour permette aux acheteurs de pouvoir panacher leurs commandes parmi les 200 cuvées disponibles en blanc, rosé et rouge de l’appellation Saint-Chinian.

La Maison des Vins de Saint-Chinian : ici le syndicat du cru AOC Saint-Chinian regroupe l'ensemble des producteurs des vingt communes de l'appellation © Radio France - Gaylord Burguière

Les vignerons de Saint-Chinian se mobilisent, pendant tout le mois de mai, il rassemblent plus de 64 caves et domaines et 200 cuvées, livrées gratuitement partout en France à partir de 12 bouteilles et 99€ d’achat à partir de la Maison des Vins de Saint-Chinian. Il suffit de passer commande sur le site web de la Maison des Vins de Saint-Chinian : www.saint-chinian.pro

Sur la carte

La zone d'appellation est située au nord-ouest de Béziers, au pied du Massif du Caroux et de l’Espinouse, elle regroupe vingt villages. Le terroir de Saint-Chinian est partagé en deux par les cours de l’Orb et du Vernazobres. Au nord, les schistes et les grès dominent. Ce type de sol très acide retient peu l’eau et la vigne doit s’adapter aux grandes sécheresses. Au sud, c’est le calcaire déposé par la mer au secondaire qui se marie à la bauxite et à l’argile.

En chiffres

L’AOC Saint-Chinian c'est 3 100 hectares déclarés, 100 caves particulières, 8 caves coopératives, environ 270 producteurs. Par couleur la répartition est la suivante : 82% de vins rouges, 14% de vins rosés, 4% de vin blanc. Coté commerce, la répartition des vins de Saint-Chinian ets la suivante : : 35% pour la grande distribution, 21% à l'export, 37% pour la vente directe et 7% pour la restauration.