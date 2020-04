Confinement : un concours de nouvelles confinées organisé par la librairie Trait d'Union de Noirmoutier

Chaque jour à 6h40 et 8h40 sur France Bleu Loire Océan, France Bleu Maine et France Bleu Mayenne, Nathan Airelté déniche pour vous des idées d'occupations en cette période de confinement.

Avec aujourd'hui cette idée provenant de Noirmoutier-en-l'Île en Vendée

Et plus précisément de la librairie Trait d'Union qui a lancé un nouveau concours de nouvelles. Des nouvelles confinées pour se projeter, se donner de la pèche sans nier pour autant la situation singulière et parfois dramatique que nous vivons. La nouvelle étant un bon format pour provoquer de la joie, des rires, de l'étonnement. Un format idéal également pour réveiller notre âme de poète, notre imaginaire, nos envies de tendresse et nos rêves d'enfants...

Illustration du concours de nouvelles © Radio France - Librairie Trait d'Union

Pour ce concours de nouvelles, quelques contraintes sont à noter. Votre récit doit entre autre :

Faire quatre pages maximum

Être écrit en taille de police 12, si possible en Calibri

Comporter environ 10.000 signes

Intégrer chacun de ces 12 mots : Guilleret - Rouflaquette - Triporteur - Congolais - Muscari - Callipyge - Santal - Baliverne - Pomélo - Azuki - Bergeronnette - Pangolin

La librairie vous demande également de numéroter vos pages et donner un titre à votre nouvelle.

Un lien, de près ou de loin, avec Noirmoutier est nécessaire pour participer.

Le but étant de tous vous retrouver cet été pour un petit apéro sur la place de Noirmoutier.

Notre idée c'est de se faire un grand apéro guinguette cet été pour récompenser les gagnants et se retrouver tous ensemble - Bénédicte DÉPREZ, Responsable de la libraire Trait d'Union de Noirmoutier-en-l'Île.

Une fois votre récit terminé, vous n'avez plus qu'à l'envoyer, après vous être assuré d'avoir indiqué votre nom et votre date de naissance, à l'adresse mail suivante : jyhennebel@gmail.com