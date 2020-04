Coronavirus : plateforme web solidaire et collaborative en Uzège

En Uzège, une toute nouvelle plateforme web solidaire et collaborative vient de voir le jour.

Son nom : Action, transition et solidarité en Uzège.

L'objectif de ce site participatif est de soutenir et mettre en contact les citoyens, les producteurs locaux, les commerçants et les entreprises d'Uzès et ses environs.

La plateforme répertorie les producteurs locaux, les commerces qui sont ouverts actuellement, les restaurants qui proposent des plats à emporter ou la livraison à domicile, les drives fermiers et toutes les initiatives facilitant l’achat, l’échange ou le don de denrées alimentaires, de masques ou de ressources pour cultiver et jardiner.

Pour l'instant, 3 secteurs d'activité sont répertoriés : l'alimentation, la culture/le jardinage et la santé.

Alimentation

Vente, échanges et dons.

Les producteurs locaux, les marchés, le drive fermier d'Uzès.

Les restaurants qui proposent la vente à emporter ou la livraison à domicile.

La culture et le jardinage

Pépinières, producteurs et maraîchers, particuliers et collectifs.

Graines, plants, arbres fruitiers…

Jardins partagés.

La santé

Confection et vente de masques en tissu.

Distribution de masques.

Solidarité avec le personnel médical.

Pour faire évoluer cette plateforme web solidaire et collaborative, n’hésitez pas à contacter son concepteur, Yann Dortindeguey, via son mail.