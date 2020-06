Côté Culture avec France Bleu La Rochelle

Sentez vous ce petit air de liberté, retrouvez dans ce contenu les sorties, déambulations, ouverture de musées, galeries, des organisateurs qui nous ont fait parvenir leurs infos ! et bien sûr n'hésitez pas à faire de même ! bleularochelle@radiofrance.com ou 0546351717 ! merci

Une "Nuée d'artistes en solo" juin 2020 - Sur le pont, Centre National des Arts de la Rue en Nouvelle-Aquitaine

Une "Nuée d'artistes en solo" dans votre quartier pour partager "Notre futur"..

samedi 6 juin - Laleu-La Pallice

dimanche 7 juin - Port-Neuf

samedi 13 juin - Mireuil

dimanche 14 juin - Port-N

Une nuée d’artistes va parcourir votre quartier…Mais ce sont des sauterelles qui vont vous offrir leurs récoltes…Une vague bienveillante qui va déferler tendrement dans vos rues.

Une dizaine d’artistes de tous types, comédien-ne-s, chanteu-ses-rs, danseu-ses-rs, musicien-ne-s, plasticien-ne-s…, « lâché-e-s » pendant la journée dans votre quartier pour proposer chacun-e en solo, chacun-e dans une rue, sur une place ou face à un immeuble, un petit moment de poésie…

Chaque artiste adopte, apprivoise, se fait apprivoiser au fil de la rue, des habitations, puis change de rue, en l’échangeant peut-être avec un autre artiste de la nuée.

Théâtre de rue particulier : théâtre de seuil, de pas-de-porte, de porte-à-porte, de pied d’immeuble, d’adresses aux balcons ou aux fenêtres, théâtre de passant, intime et mobile.

Un festival à l’envers, en quelque sorte. Nous venons à votre rencontre.

En vous promenant dans le quartier ce jour-là, vous risquez bien de tomber nez à nez (à un mètre de distance et avec masque !!) avec un artiste de la Nuée…

Pas de lieu précis, pas de rendez-vous fixe…Entre 10h et 13h, entre 14h et 18h,

Les artistes de la nuée que vous pourriez rencontrer : (voir détail ici)

Sur le pontCentre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public en Nouvelle-Aquitaine www.cnarsurlepont.fr

Ouverture des musées en Charente Maritime

A La Rochelle Musée maritime de La Rochelle le Muséum d'Histoire Naturelle de La Rochelle ou le Musée du Nouveau Monde

Renseignez-vous, ils ouvrent en alternance !

A St Martin de Ré Le musée Ernest Cognacq a le plaisir de vous annoncer l’ouverture de l’exposition Albert Pesché, artiste en terre rétaise à partir du 1er juin et jusqu’au 31 octobre 2020. Une belle occasion de découvrir le travail de cet artiste sculpteur et céramiste. 05.46.09.21.22

A St Jean d'Angely c'est le musée des Cordeliers qui ouvre ses grilles !

Éclectique, le fonds conservé par le musée des Cordeliers réunit environ 6 500 objets et documents. D'une grande diversité thématique, les collections s'articulent néanmoins autour d'une problématique commune, celle de la construction d'une identité culturelle et d'une histoire. info 05 46 25 09 72

Les galeries vous accueillent aussi n'hésitez pas à vous renseigner !

Galerie SENAC DE MEILHAN LE FLOTTE EN RE exposition du 6 au 19 juin 2020. Peintres : Gabrielle HOLLENSETT - Michèle KLUR - GOREME - Jacques DEHEE Sculpteur : Thierry BAMAS. 05 46 09 97 71

La Manufacture à La Rochelle rouvre ses portes petit à petit sur rendez-vous au 06 70 06 29 33. comité (8 personnes) Autour de Shakespeare, de "Cosmogarden Ophelia" d'Aki Kuroda, la fresque restant visible jusqu'en Décembre 2020. des accrochages variés et évolutifs sur le thème d'Ophélie, notre thème 2020. 06 70 06 29 33

Sorties Natures

Le Phare de Chassiron vous accueille en groupe restreint Le matin: de 10h à 12h30 avec le clôture de la billetterie à 12h et l'après-midi: de 14h30 à 18h30 avec clôture de la billetterie à 18h15.

Les sorties découvertes de l'Estran Animés Prenez contact avec Saphia 06.10.40.02.50 elle vous invite à partager sa passion pour l'estran ! toutes les dates ici

Parc aventure de la Gataudière à Marennes est ouvert le weekend pour l'activité d'accrobranche, ainsi que le paintball sur réservation au 05.46.85.01.07 / 06.13.23.57.63

Le jardin de sculpture Au Roseau est ouvert tous les samedis et dimanches de juin à partir de 15h. Ce jardin propose une exposition d’œuvres organisée par le réseau de sculpteurs Co-Temporaire. Des installations en pierres destinées aux sculptures, des salons aux murs végétals ouverts sur des perspectives, offrent des poses aux visiteurs.

le jardin continue de s'épanouir à St Pierre d'Amilly 06 31 95 52 96