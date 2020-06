Côté culture et initiative France Bleu La Rochelle 100% solidaire

Courir pour votre resto-bistrot préféré, visiter des musées, découvrir l'univers des chauves-souris, faire une sortie dynamique ou culturelle, glisser au fil de l'eau, habiter La Rochelle et se retrouver au "Riche Lieu" découvrez nos coups de cœur ♥

Vous rêviez de participer à une course de garçon de café ? problème vous n'êtes pas serveur ☺ c'est possible ! de plus vous faîtes une belle action, du 6 au 21 juin Cours pour ton Resto-Bistrot préféré !

ARSENAL des MERS Rochefort

Des lieux à visiter qui ouvrent de nouveau leurs portes, et nous nous réjouissons !L'Arsenal de la mer à Rochefort :

Le Musée National de la Marine ouvrira le 10 juin, du mercredi au dimanche : 13h30 à 18h

La Corderie Royale ouvrira le 20 juin du samedi au lundi : 10h-13h et de 14h-18h

L’Accro-mâts ouvrira le 27 juin le samedi et dimanche : 14h-18h

L’Hermione ouvrira le 27 juin 7 jours sur 7 : 10h-12h30 et 14h-19h

A la découverte des chauves souris - Aunis Marais Poitevin

Partez à la découverte des chauves-souris à l'heure où elles partent pour la chasse aux insectes...🦇🦇Tous les vendredis du 19 juin au 28 août à la tombée de la nuit, à La Briqueterie La Grève sur le Mignon qui à r'ouvert ses portes ! info ICI communauté de communes de Aunis Atlantique et Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin La Pie Pistrelle Mairie de La Grève Sur Mignon

Marans La Sèvre © Radio France - O Chauvin

Restons au nord de la Charente Maritime, les embarcadères de la sèvre à Marans vous attentent pour des sorties en famille sur de petits bateaux, l'embarcadère des écluses de Bazoin pour une balade nature ou sportive à partir de ce samedi 13 juin au cœur du #Maraispoitevin.

Le café Français à Surgères - M Bolla

Pour les amateurs de vieux moteurs le rendez vous est ce dimanche 14 juin de 8 à 13 heures à Surgères au Café Français Rassemblement tous les deuxième dimanche de chaque mois. Rassemblement autos motos collections vintage sport tuning et de tous les amateurs de voitures et motos sympas . On y discute devant un bon café ou un apéro offert par le patron, Michel Bolla, on peut déjeuner sur place ou pique niquer dans le parc du château ou sur la terrasse du café à l'ancienne avec le panier en osier...Gratuit toute le journée café et apéritif offert. Bolla Michel - 06 10 95 36 54

Centre social et culturel Christiane Faure La Rochelle © Radio France - R Braud

"Il se passe des choses particulières dans le centre-ville de la Rochelle et cela va durer jusqu’au 24 juillet 2020. Le confinement ayant exacerbé l’isolement et la solitude, les besoins de se retrouver, d’être en lien, de partager, de s’exprimer et de passer du temps à l’extérieur sont nombreux.

Pour cela, le centre social et culturel « Christiane Faure » développe les possibles dans le jardin "le Riche Lieu" seul, en famille ou entre amis, chacun peut se retrouver pour un goûter avec enfants, pour des jeux, des cafés-blabla, pour une soirée barbecue avec ambiance musicale, pour un déjeuner sur l’herbe etc…" et c'est Rodolphe Braud, le directeur qui le dit ☺ tout le programme ICI https://www.christianefaure.fr/

Tours de LR avec Pen Duick © Radio France - S.Ellias

Dernière minute ....Les tours de La Rochelle seront accessibles dès lundi 15 juin à 10 heures.

les visiteurs seront accueillis en toute sécurité dans les Tours de La Rochelle et pourront ainsi partir à la (re)découverte de ce patrimoine exceptionnel, vestige des fortifications maritimes médiévales, offrant une vue imprenable sur l’océan et sur la ville.

Renseignements et réservations ICI www.tours-la-rochelle.fr ou à l’office du tourisme