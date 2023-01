Côté Saveurs aux couleurs de l'Italie

Ce mardi 17 janvier, France Bleu Loire Océan met de la couleur dans notre cuisine à l'occasion de la Journée Internationale de la cuisine italienne.

Quand on parle de cuisine italienne, les pizzas, pâtes et autres escalopes milanaises apparaissent ausssitôt devant nos yeux. Ceci dit, la cuisine italienne a beau être mondialement connue, elle est tout aussi mondialement méconnue par des cuisiniers qui ne la respectent pas toujours comme elle le devrait. En se mondialisant , elle a beucoup perdu de son authenticité et cette journée veut attirer l'attention des consommateurs sur la "véritable" cuisine italienne traditionnelle et ses produits originaux.

L'autrice Nantaise Emily Laraison vient de sortir "la Cuisine italienne facile". Avec au menu : salade caprese, focaccia classica, pizza quattro stagioni, ou quatre saison en français dans le texte ! Calzone, cannelloni à la sicilienne, spaghetti all'amatriciana et... Plein d'autres gourmandises à partager, car la Cuisine Italienne c'est avant tout la convivialité !

