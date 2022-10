Côté Saveurs en direct du Marché de Savenay

France Bleu crée l'événement et organise sa deuxième tournée des marchés. Jusqu'au 22 octobre, 40 stations locales, 40 marchés pour mettre en valeur les circuits courts et les savoir-faire locaux.

En partenariat avec Ardoiz - Groupe La Poste, France Bleu repart pour une nouvelle tournée des marchés de France, au plus proche de chez vous. A chaque étape, rendez-vous avec nos équipes au cœur du marché, avec un studio et une cuisine pour deux heures d'émission en direct entre 10h00 et midi. Pour chaque émission, un chef de la région est notre invité pour relever un défi autour de la cuisine locale. Ce mercredi, c'est Emeric Banon le chef du restaurant Le Romarin, qui, accompagné de Gilles Colliaux et avec 30 euros, va devoir faire son marché et réaliser un menu pour 6 personnes. Vous qui ferez vos courses sur le marché, très fréquenté de Savenay, serez ensuite invitées à déguster ce que le chef a préparé.

France Bleu Loire Océan en direct du Marché de Savenay, mercredi 19 octobre, dans Côté Saveurs entre 10h00 et midi.