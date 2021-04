Courir pour sauver la culture, c'est possible avec Gauthier Herrmann

Gauthier Herrmann est musicien, violoncelliste surtout, entrepreneur et producteur de concerts. Et depuis la pandémie, il ne peut plus exercer sa passion pour vivre.

Alors il s'est lancé dans un pari fou, celui de courir pour sauver la culture. Il doit réaliser 900kms à pieds en 13 jours, de Paris à Aix-en-provence, pour faire entendre sa cause, et celles de millions de personnes.

De passage à Avignon, il sera l'invité de Julien Trambouze le 28 avril, puis repartira pour ses deux dernières étapes, jusqu'à Aix-en-provence.

Si le projet vous intéresse, et si vous voulez aider Gauthier Herrmann à financer cette aventure, ou soutenir d'autres projets culturels, il vous suffit de vous diriger vers son site internet, "Je cours pour la culture".