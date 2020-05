On cuisine en Live avec Éric : Flan pâtissier !

Vous voulez assister à la recette en live de notre chef Éric et la réaliser avec lui ? Voici toutes les infos nécessaires !

Ce jeudi 7 mai à 16 heures, notre chef et chroniqueur attitré ( on ne présente plus les goûters d'Éric sur notre antenne) réalisera la recette du flan pâtissier en live et en vidéo sur notre page Facebook !

Pour vous préparer et réaliser cette recette en même temps qu'Éric, voici la liste du matériel et des ingrédients nécessaires !

Les ingrédients (tout peser à l'avance) :

La pâte brisée

200 g de farine T55 ou 65,

50 g de fécule de pomme de terre (ou de Maïzena + 1 pincée de levure chimique),

100 g de beurre,

1 œuf,

1 càc de sel,

2 càc de sucre en poudre,

40 g de lait froid,

la crème pâtissière

500 g de lait demi-écrémé,

200 g de crème liquide entière,

1 gousse de vanille,

137 g de sucre en poudre,

136 g d’œufs,

87 g de jaunes d’œufs,

56 g de Maïzena,

Matériel nécessaire