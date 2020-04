On cuisine en Live avec Éric : Tartelettes aux fraises de Carpentras

Vous voulez assister à la recette en live de notre chef Éric et la réaliser avec lui ? Voici toutes les infos nécessaires !

Pour réaliser cette recette, qui sera diffusée et réalisée en live sur Facebook, ce vendredi 17 avril, par Éric Vernaudon, notre chef et chroniqueur attitré, France Bleu Vaucluse, voici la liste du matériel et des ingrédients nécessaires.

Le matériel :

four,

plaques de cuisson,

fouet manuel,

fouet électrique (ou robot muni du fouet),

maryse,

rouleau,

mixeur plongeant (ou passoire fine),

petit couteau,

planche à découper,

deux saladiers,

deux casseroles,

un petit mixeur électrique,

un plat à gratin,

une grille,

des cercles en inox de 7 cm de diamètre (ou à défaut des moules à tartelettes en métal ou en silicone),

du film alimentaire,

du papier sulfurisé.

Les Ingrédients (tout peser à l'avance) :

Pour le jus de fraise :

150g de fraises

15g sucre en poudre

15g d'eau

15g de menthe fraîche, de verveine ou d'estragon

3 grains de poivre noir.

Déposer tous les ingrédients dans un saladier et préparer un bain-marie.

Pour la ganache montée à la fraise :

150g de crème liquide entière

125g de chocolat blanc

2 feuilles de gélatine

50g de mascarpone,

150g de fraises.

Verser la crème liquide dans une casserole.

Hacher finement le chocolat, puis le déposer dans un saladier.

Plonger les feuilles de gélatine dans de l'eau froide pour les réhydrater (pendant 10 mn minimum).

Mixer les fraises pour les réduire en purée (ou les écraser dans un bol avec une fourchette).

Pour le sablé breton :

90g de farine de blé (T55 ou T65),

85g de sucre roux (type cassonade),

30g de poudre d'amandes,

110g de beurre demi-sel froid (ou de beurre doux froid avec 3 pincées de sel),

10g de levure chimique,

50g de jaunes d'oeufs.

Tamiser la farine avec la levure chimique et la poudre d'amandes au-dessus d'une feuille de papier cuisson, puis verser le tout dans un saladier.

Séparer les blancs des jaunes de 3 oeufs, mélanger les jaunes à l'aide d'une cuillère et en peser 50g. Filmer et garder au frais.

Préchauffer le four à 175° (chaleur tournante).

Pour le dressage :

200g de fraises,

Un peu de confiture de fraise, de framboise ou de rhubarbe,

Un peu de sucre glace,

2 feuilles de menthe.

Couper sur une planche 1/3 des fraises en rondelles (pas trop fines) et le reste des fraises en 4.

Les saupoudrer légèrement de sucre glace à l'aide d'une petite passoire fine.

Ciseler la menthe.