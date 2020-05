On cuisine en live avec Thomas Clament : Clafouti aux cerises

Vous voulez assister à la recette en live de notre chef Thomas Clament, et la réaliser avec lui ? Voici toutes les infos nécessaires !

Pour réaliser cette recette simplissime et délicieuse, qui sera diffusée et réalisée en live sur Facebook, le mercredi 6 mai à 16 heures, avec le chef Thomas Clament, voici la liste du matériel et des ingrédients nécessaires !

Les ingrédients

500gr de cerises,

3 oeufs,

120gr de Sucre,

80gr de beurre,

200gr de farine,

1/4 de litre de lait

Le matériel