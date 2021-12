Dans le téléphone de... Cédric Clech

Cédric Clech est le maire de Tonnerre. Avec ses nouvelles fonctions, son utilisation du téléphone a changé. Rendez-vous, réponses aux questions des tonnerrois, il s'est mis aux réseaux sociaux sur le tard. Son préféré ? Instagram !

Et pour cause, Cédric Clech aime prendre des photos de Tonnerre et de ses habitants.

Mais au delà de cette connexion, il se ménage aussi du temps pour lui. Dans sa playlist du moment : Calogero, Julien Doré, Terre Noire, Eric Clapton ou encore Elton John.