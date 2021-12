Dans le téléphone de... Margot Le Moigne

Margot Le Moigne est bien-sûr une passionnée de sport qui suit les résultats de bien d'autres disciplines que le volley. Mais c’est aussi une grande amatrice de podcast. Ses préférés sont Femmes Puissantes, de Léa Salamé et Grand bien vous fasse, deux émissions de France Inter.

Entre les entraînements et les déplacements, elle essaye de se garder le plus éloignée possible de son téléphone.

Dans mon téléphone... Margot Le Moigne Copier

