Dans le téléphone de... Nicolas Fillon

Nicolas Fillon, c’est notre Monsieur AJA, à France Bleu Auxerre ! Passionné par tous les sports, il suit les résultats, les matches et les actus sur son téléphone. Il est aussi très présent sur les réseaux sociaux, comme Twitter.

Son téléphone lui sert aussi à garder des souvenirs de ses déplacements dans tous les stades pour suivre les ajaïstes.

Dans mon téléphone... Nicolas Fillon Copier

Tous les matches de l'AJA sont à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Auxerre, et Nicolas Fillon vous donne rendez-vous avec Nathalie Rivaud les lundi et vendredi dans 100% AJA.