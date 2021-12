Dans le téléphone de... Sylvain Briand

Sylvain Briand est le programmateur et le directeur de la salle de spectacle Le Silex à Auxerre. Son téléphone est devenu un outil de travail essentiel. Contact avec les artistes et les organisateurs, planning et suivi de l'actualité de la musique, il n'a qu'une crainte, celle de l'égarer !

Quand on le rencontre, on se rend vite compte que son téléphone n’arrête pas de sonner...

Dans mon téléphone... Sylvain Briand

Toutes les dates de concert au Silex sont sur le site lesilex.fr