Dans les coulisses du spectacle des Bodin's "grandeur nature" au Zénith de Pau, vendredi 8 novembre 2019

France Bleu vous emmène dans les coulisses de l'avant spectacle des Bodin's de 16h à 19h en direct du Zénith de Pau avec les metteurs et scènes et comédiens Vincent Dubois et Jean-Christian Franiscinet.

Depuis 2015 les Bodin's continue leur tournée ! Ils sont au Zénith de Pau les 8, 9 et 10 novembre 2019. Dans un décor hors norme d’une ferme reconstituée grandeur nature avec de vrais animaux, vous retrouvez Maria BODIN (Vincent Dubois) une vieille fermière autoritaire de 87 ans et son fils Christian (Jean-Christian Fraiscinet) vieux garçon naïf, au côté d'autres comédiens.

