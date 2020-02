De l'autre côté du Rhin - Auf der anderen Rheinseite

Wie jeden Freitag ist der Kai Littmann mit uns um über die rheinische Tagesereignisse zu diskutieren, mit der Schließung des Kernkraftwerks Fessenheim als Thema des Tages

Ja, es ist schon wieder Freitag und wie immer werfen wir einen Blick auf die deutschen Medien, und vor allem darauf, was diese über das Elsass berichten. Jede Wette, diese Woche gibt es wieder ein interessantes Elsass-Thema...

Ganz genau, und was für ein Thema! Praktisch alle deutschen Medien berichten über die Abschaltung des ersten der zwei Reaktoren des Kernkraftwerks in Fessenheim, die heute Nacht um 2h30 erfolgen soll. Nach einem jahrzehntelangen Kampf wird nun das Ende des ältesten Kernkraftwerks Frankreichs eingeläutet, auch wenn viele Medien darauf hinweisen, dass die Gefahr, die von Fessenheim ausgeht, erst in rund drei Jahren wirklich gebannt sein wird.

Wieso erst in drei Jahren?

Naja, zuerst muss der zweite Reaktor abgeschaltet werden, was am 30. Juni der Fall sein soll, und dann bleiben die radioaktiven Brennelemente erst noch drei Jahre im Kühlbecken und werden dort langsam heruntergekühlt, bis sie entfernt werden können.

Und in Deutschland freut man sich über diese Abschaltung?

Ja, auf jeden Fall. Deutschland hatte ja nach dem Atomunfall in Fukushima den Ausstieg aus der Atomkraft beschlossen und seitdem 13 der insgesamt 19 Atomkraftwerke abgeschaltet – die letzten 6 AKWs werden bis Ende 2020 vom Netz genommen. Aber nicht nur die deutschen Nachbarn sind erleichtert, auch fast das ganze Elsass war im Verband TRAS organisiert, der für die Abschaltung Fessenheims gekämpft hat – fast alle, bis auf das Dorf Fessenheim.

Und dort befürchtet man natürlich jetzt große Veränderungen, oder?

Ja, aber ehrlich – was haben die denn in Fessenheim in all diesen Jahren gemacht? Momentan gibt der Bürgermeister von Fessenheim Claude Brender viele Interviews, in denen er sich bitter beklagt, dass es Jahre dauern würde, bis man entsprechende Nachfolgeprojekte auf den Weg gebracht haben kann. Das klingt so, als würde man erst heute in Fessenheim merken, dass das Kernkraftwerk abgeschaltet wird. Aber diese Abschaltung wurde bereits von den letzten drei französischen Präsidenten angekündigt, nur eben nicht umgesetzt. Man könnte fast das Gefühl bekommen, als habe man in Fessenheim jahrelang darauf gesetzt, dass das Kernkraftwerk nie abgeschaltet wird und dementsprechend scheint man jetzt ziemlich unvorbereitet zu sein. Das ist aber kein Grund, diese Anlage weiterlaufen zu lassen und dazu sind zahlreiche Kompensationen vorgesehen, sowohl für den Betreiber EdF, als auch für die Gemeinde Fessenheim.

Und wie sehen diese Kompensationen aus?

EdF wird rund 400 Millionen Euro als Entschädigung für die Abschaltung erhalten und dann weitere, nicht definierte Beträge als Ausgleich für entgangene Gewinne und das bis ins Jahr 2041. Die Gemeinde Fessenheim erhält in den nächsten vier Jahren den Betrag, der bislang als Gewerbesteuer von EdF gezahlt wurde – im ersten Jahr direkt von EdF, in den drei Folgejahren vom Staat. Wenn Fessenheim aus dieser Situation nichts Gescheites macht, dann sind sie es selber Schuld. Der Rest der Region freut sich aber, dass endlich die Gefahrenquelle des ältesten Kernkraftwerks Frankreichs abgeschaltet wird – heute Nacht werden im Badnerland die Champagnerkorken knallen!