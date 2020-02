De l'autre côté du Rhin - Auf der anderen Rheinseite

Wie jeden Freitag ist der Kai Littmann mit uns, um über die rheinische Tagesereignisse zu diskutieren, mit dem Brand, der am Mittwochabend in Straßburg geschehen ist, als Thema dieses Tages.

Ja, es ist wieder Freitag und natürlich wollen wir auch heute wissen, was die deutschen Medien über das Elsass berichten. Wenn man sich die aktuellen Nachrichten anschaut, ist es vermutlich kein richtig fröhliches Thema, oder?

Nein, du hast Recht. Das Thema heute ist tragisch und es ist durch praktisch alle deutschen Medien gegangen, selbst landesweit, wie beispielsweise im SPIEGEL online. Die Rede ist natürlich von dem schlimmen Brand in der Nacht vorgestern, bei dem in einem Wohnhaus im Bahnhofsviertel in Straßburg 5 Menschen starben und sieben weitere verletzt wurden.