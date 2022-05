De retour au 13h de TF1, Marie-Sophie Lacarrau se confie ce lundi sur France Bleu Picardie

Après plusieurs mois d'absence pour des raisons de santé, Marie-Sophie Lacarrau signera son retour ce lundi aux commandes du journal de 13h de TF1. Et cinq heures avant le direct, elle prendra quelques minutes pour répondre aux questions de Chloé Bidet et Fabien Le Cloirec à 7h40 dans "Le 6/9 France Bleu Picardie".

Kératite amibienne, Jean-Pierre Pernaut et "Le plus beau marché"

L'absence de Marie-Sophie Lacarrau s'explique par un problème de santé qui a touché ses yeux : la kératite amibienne. Une maladie rare, moins de 100 cas par an en France, dont elle parlera ce lundi afin de sensibiliser les porteurs de lentilles de contact aux bonnes pratiques pour limiter les risques. Hommage aussi, bien sûr, à l'amiénois Jean-Pierre Pernaut dont elle a pris la succession à la tête du 13h de TF1 en Décembre 2020. Et l'occasion aussi de parler du vote pour élire "Le plus beau marché de France" et soutenir le marché de St Valery sur Somme qui représente la Picardie !

