Déconfinement : le Château Puech-Haut offre 1000 € de vins à chacun de ses clients

Le Château Puech-Haut à Saint-Drézéry symbolise une colline en hauteur. De son domaine perché, Gérard Bru, le dirigeant joue les grands seigneurs. A partir du 11 mai, il offre 1000 € de vins à ses clients les plus durement touchées par le confinement, cafés, hôtels, restaurants et cavistes.

L'art de penser différemment

Depuis sa création, il y a plus de 30 ans, le Château Puech-Haut a toujours cherché à penser autrement, à agir différemment et à se démarquer, dans la conduite de son vignoble, dans l’élaboration de ses vins et dans ses innovations : les bouchons en verre, la bouteille satinée ou les Bib’art, une série unique au monde de tonneaux entièrement peints par plus de 160 artistes. Pendant les travaux de reconstruction de son hôtel particulier, Gérard Bru découvre une tête de Bélier, pierre ornementale d’une chapelle du XIIè siècle, qui deviendra l’emblème des cuvées iconiques du château. Ainsi est né sous le signe du Bélier, ce vigneron à 5 pattes.

C'est cadeau

Dès le 11 mai prochain, premier jour du déconfinement, Puech-Haut a décidé d’aider ses clients en leur offrant gratuitement et sans aucune obligation d’achat, 36 bouteilles de vin du Château Puech-Haut dès leur premier jour de réouverture. Un geste généreux qui représente pour chacun de ses clients, un chiffre d’affaire d’environ 1000 €, soit pour l’ensemble des clients, un don total de près de 2 millions d’euros. Une donation qui a pour objectif de soutenir et d’aider la filière vins et les professions les plus durement touchées par le confinement, les cafés, les hôtels, les restaurants et les cavistes.

Chapeau l'artiste !