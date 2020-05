Fermé depuis l’annonce du gouvernement le 13 mars dernier, Trinquefougasse O’Sud, dans le quartier Port-Marianne à Montpellier, réouvre ses portes. La cave à vins et le restaurant reprennent du service entre 10h00 et 14h30, du lundi au vendredi et propose de la vente à emporter.

Déconfinement : restauration et vins à emporter chez Trinquefougasse O’Sud à Montpellier

On Trinque ?

À la fois restaurant, bar à vins, cave et restaurant, Trinque Fougasse l’établissement de Mathieu Boudet réouvre dans le quartier de Port-Marianne à Montpellier.

Pour commander, rendez-vous sur le site trinquefougasse.com, dans l'onglet Click & Collect : vous indiquez votre souhait, nous vous confirmons l'horaire de récupération par mail

Mathieu Boudet propose une carte de déconfinement et une carte des vins par thèmes : pour se désaltérer, pour les impatients, des vins prêts à boire à petits prix © Radio France - Trinquefougasse

A la carte

Découvrez une sélection de vins de déconfinement, suggérés par thèmes : pour se désaltérer, pour les impatients, des vins prêts à boire à petits prix, pétiller à tout moment, plus les vins confidentiels, les rosés, les grandes soifs ainsi que les bières, jus et nectars artisanaux.

Une carte gourmande et variée à base de planches (cochonnailles et fromages, Pierre Oteiza) et de salades (césar ou Italienne) est livrée en boîtes à emporter, au bureau ou chez vous.

L'idée est de faciliter le choix et de gagner du temps avec un paiement en ligne, prochainement disponible

Trinquefougasse O’Sud Bassin Jacques Coeur à Montpellier © Radio France - Trinquefougasse

Bon plan pour dénicher des vieux millésimes

La fin du Nord après 34 années de bons et joyeux services. Trinquefougasse O'Nord, route de Mende, est voué à être détruit en vue du passage de la ligne 5 du tramway. Cuisine démontée, mobilier mythique et belles bouteilles (vieux et jeunes millésimes) de la cave seront mis en vente. Une liquidation totale qui est programmée du 15 mai au 19 juin 2020, du lundi au vendredi de 10h00 à 20h00. Vos réserves se sont épuisées durant le confinement ? C'est le moment de venir remplir votre cave avec de jolis flacons.