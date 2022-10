Découvrez la région viticole du sud de l'Aisne grâce à l'évènement festif qu'est Champagne et Vous !

Plus d'une vingtaine de vignerons présents à Champagne et Vous !, festival qui se tiendra à Château-Thierry les 22 et 23 octobre

Une décennie déjà qu'un groupe de bénévoles passionnés anime la région viticole du sud de l'Aisne autour d'un évènement festif destiné au grand public. Ayant pour nom Champagne et Vous !, ce festival oenotouristique valorise l'identité du territoire axonais et inspire d'autres régions.

Vous avez envie de rencontrer des vignerons champenois le temps d'un week-end en Vallée de la Marne ? Vous avez envie d'en savoir plus sur la viticulture, son rôle et son impact régionale mais également international ? Un groupe de bénévoles passionnés a mis en place un festival consacré à ce sujet, il y a une décennie. et Champagne et Vous ! était né...

L'association des Ambassadeurs du terroir et du tourisme en Vallée de Marne est co-présidée par deux vignerons, à savoir Olivier Belin et Marie-Jo Pierron. Ils ont à cœur de valoriser le terroir et les bonnes pratiques viticoles en Champagne-Ardenne et Picardie.

Professionnels du tourisme, viticulteurs, agriculteurs, restaurateurs, collectivités territoriales s'unissent et s'investissent depuis déjà une décennie pour proposer à chaque fois une édition encore plus ambitieuse et réussie que la précédente. L'édition 2022 s'annonce déjà comme celle du renouveau et du beau !

Un festival haut en couleur

Cette année encore, le programme sera chargé et varié pour tous : rencontre et échanges avec la vingtaine de vignerons présents, dégustation de champagnes et de mets tels que des huîtres, du miel, du nougat ou encore du chèvre. La liste des restaurateurs partenaires est disponible sur le site officiel du festival, tout comme l'ensemble des festivités prévues.

Un bar à cocktails à base de champagne ainsi qu'un bar à champagne seront également de la partie.

Des animations seront également prévues au long du week-end, avec notamment des ateliers des métiers de la vigne, un laboratoire œnologique, une exposition avec une découverte de la Vallée de la Marne en réalité virtuelle, un atelier de libre expression avec du maquillage, un caricaturiste, une borne à selfies...

Bien évidemment, la ville de Château-Thierry ne sera pas en reste, puisqu'une découverte de ses trésors - parmi lesquels le château et le musée Jean de la Fontaine - est prévue lors du festival.

D'autres surprises sont également prévues, mais pour l'instant, elles restent secrètes !

La soirée de samedi sera animée par un DJ et des food-trucks ainsi que les bars à champagne et à cocktails vous permettront de tenir jusqu'au bout de la nuit, avec modération bien sûr ! Champagne et Vous !, c'est vraiment un festival pensé pour le public, c'est-à-dire vous !

