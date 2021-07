Découvrez le monde des forges et de la métallurgie à Etouars

Plus de 2000 ans d'histoire de la métallurgie et de la forge, et un festival à Etouars qui, ce week-end, mettra en avant, techniques et métiers du secteur. Un évènement dont France Bleu Périgord est partenaire.

Au programme, l'association 3F3M (Feu Fer Forge Minerais Minéraux Métaux) vous propose de nombreuses expérimentations et animations : le fer au bas fourneau, la fonte au haut fourneau, l'affinage de la fonte, des ateliers de forgerons, un atelier de frappe de monnaie, des visites de l'espace Fer & Forges, et bien sur des démonstrations avec les artisans exposants.

Nouveauté en 2021, vous pourrez voir la fabrication d'une cloche en fonte, ainsi que des ateliers de métallurgies anciennes du fer. De quoi épater les enfants, mais vous aussi !

Rendez-vous ce dimanche 25 juillet, entre 10h et 18h à Etouars, dans le respect des contraintes sanitaires. L'entrée est à 2€ cette année, et gratuite pour les moins de 16 ans. Vous trouverez aussi de quoi vous restaurer sur place.

A noter également, à Etouars toujours, des stages de bas fourneau seront organisés du 26 au 30 juillet, pour vous inscrire : 05 53 56 23 66