Départ de la course des géants des mers dimanche à Brest

La 4ème édition de la Guyader Bermudes 1000 Race est une course au large en DOUBLE en IMOCA, de 1000 milles, au départ et à l’arrivée de Brest. La flotte de ces géants des mers effectuera une boucle en Atlantique via le Fastnet à la pointe Sud-Ouest de l’Irlande et un Waypoint situé au Nord Ouest du Cap Finisterre.

Domitille Hauwen nous confie en direct les propos qu'elle entend sur les pontons. Le spectacle commence dès ce vendredi après-midi sur le plan d'eau de la rade de Brest pour des Runs de vitesse.

Runs de vitesse Défi Pom'Potes

M-1 Défi Pom'Potes - Guyader Bermudes 1000 Race

Après les Runs de vitesse dans la rade ce vendredi, le départ de dimanche sera donné au large du goulet de la rade dimanche après-midi.

Guyader Bermudes 1000 Race 2023

L’arrivée des premiers Imoca au port du Château à Brest est estimée le jeudi 11 mai.

En pleine lévitation sur ses foils - Guyader Bermudes 1000 Race

Suivez la Guyader Bermudes 1000 Race en direct