Des idées de sorties en Loire-Atlantique et en Vendée

Pour sa 10e édition, Voix Bretonnes résonnera comme à son habitude en breton et en français dans le Château des ducs de Bretagne à Nantes. Pendant 3 jours, les amateurs de la culture bretonne ont rendez-vous autour de plusieurs concerts d’artistes de Haute et Basse-Bretagne entre répertoire traditionnel, créations et influences musicales contemporaines. Au programmes gwerziou et jazz avec Annie Ebrel et Ricardo del Fra, impro, folk ou ciné concert. Les Voix Bretonnes, en partenariat avec France Bleu Loire Océan, du 24 au 26 janvier dans le bâtiment des expositions et dans la Tour du fer à cheval du Château des ducs de Bretagne à Nantes. Informations sur www.chateaunantes.fr

Pour la 26ème édition de Chant'Appart, l’association Chants-Sons accueille 30 groupes d'artistes qui vont sillonner les routes des Pays de la Loire lors de 76 soirées ou matinées de concert du 1er février au 29 mars. Cette année encore, pendant les mois de février et mars, Chant'Appart a choisi de faire appel à des artistes chanteurs saltimbanques d'ici et d'ailleurs, des artistes connus ou émergents. 30 groupes d'artistes vont investir des "petits lieux" répartis sur près de 40 communes de la Région des pays de la Loire, pour des concerts de proximité. Chaque concert propose généralement un double-plateau dont l'un des artistes réside en région des Pays de la Loire. A l'issue du concert, spectateurs et artistes prolongent le plaisir de la rencontre autour d'un buffet préparé par l'hôte du spectacle. Plus d’Information sur www.chantappart.fr. Christian Gervais créateur de Chant’appart sera l’invité de FBLO le mercredi 29 janvier à 18h00

Du 29 janvier au 2 février, la Folle Journée lance les festivités du 250ème anniversaire de de la naissance de Beethoven. Près de 300 concerts sont programmés à la Cité des Congrès et dans la métropole nantaise. Plus de 130 000 spectateurs sont attendus pour la 26ème édition de cet évènement. Au programme l’intégrale de la musique pour piano, de la musique de chambre, des concertos, des symphonies…l’occasion de découvrir ou de réentendre des chefs d’œuvre de la musique classique pour certains célébrissimes. Des surprises également avec par exemple la 10ème symphonie revisitée par Pierre Henry le père de la musique électronique, des mélanges entre classique, jazz, vidéo ou musique cubaine. Infos : www.follejournée.fr. René Martin, directeur artistique de la Folle Journée sera notre invité le mercredi 22 janvier à 18h00

L’association randonnée « Sur les traces de Louis de Funès » organise l’exposition « du rire à la rose » du 1er au 3 février salle Louis de Funès au Cellier. De nombreuses affiches originales, des livres, des revues d’époque, des photos n une copie du masque de Fantômas ou un costume de gendarme! Au total, 300 objets issus d’une collection ou prêtés par les habitants du Cellier, là où vécu Louis de Funès. Deux randonnées emmenées par Marylène Poul qui a connu l’acteur sont également programmées. Entrée libre de 9 à 12h30 et de 14 à 18h30 (17h le lundi). Alois Robinard et Gabriel Alory, les deux fans de Louis de Funès à l’origine de cet évènement, seront les invités de FBLO lundi 27 janvier à 18h00.

4 soirées, 8 concerts gratuits de musique classique dans des lieux atypiques pour la 5ème édition de « Du classique au hangar » du 29 janvier au 1er février. Piano/saxophone, marimba, voix, guitare, danse, ensemble symphonique ou vibraphone. Des concerts d’une trentaine de minutes à l’heure de l’apéro ou du diner dans les bars et restaurants du Hangar à bananes à Nantes, tous les soirs du 29 janvier au 1er février à 19h et à20h. Objectif : faire découvrir la musique classique au plus grand nombre ! Programme complet sur www.duclassiqueauhangar.com. Philippe Jean créateur « Du classique au Hangar » sera l’invité de FBLO le mardi 28/01 à 18h00

Créées en 2004, les Biennales Internationales du Spectacle sont devenues, le, rendez-vous incontournable dédié à la filière du spectacle vivant. Les 22 et 23 janvier à la Cité des Congrès de Nantes, deux jours de débats, de spectacles, dont certains gratuits et ouverts au grand-public, d’ateliers et de temps forts entre professionnels du spectacle et acteurs de la vie culturelle. Deux jours pour capter les nouvelles tendances, repérer les nouveaux talents et retrouver les artistes plus confirmés au sein de la « Place des Tournées », premier marché du genre en France qui affiche déjà complet avec plus de 160 kiosques. C’est pourquoi les BIS sont aujourd’hui la plus importante manifestation internationale destinée aux professionnels des arts de la scène. Infos : www.bis2020.com

La Folle Journée de Nantes 2020. Pour le 250ème anniversaire de sa naissance, la cité des Ducs vivra au rythme de Beethoven du 29 janvier au 2 février. Et quelques jours avant, son génie résonnera lors de plus de 150 concerts dans les Pays de la Loire avec la Folle Journée en Région. Ce sera du 24 au 26 à Fontenay-le-Comte, Saint-Nazaire, aux Sables d'Olonne, Savenay ou encore à Châteaubriant et La Roche-sur-Yon. Le programme complet sur www.culture.paysdelaloire.fr. La Folle Journée en Région, avec France Bleu Loire Océan…gagnez vos entrées dans le code cadeau.

