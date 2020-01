Des idées de sorties en Loire-Atlantique et en Vendée

Cette semaine on vous emmène à la Folle Journée, au Musée d'Art de Nantes ou à la rencontre de Louis de Funès …

Du 29 janvier au 2 février, la Folle Journée lance les festivités du 250ème anniversaire de de la naissance de Beethoven. Près de 300 concerts sont programmés à la Cité des Congrès et dans la métropole nantaise. Plus de 130 000 spectateurs sont attendus pour la 26ème édition de cet évènement. Au programme l’intégrale de la musique pour piano, de la musique de chambre, des concertos, des symphonies…l’occasion de découvrir ou de réentendre des chefs d’œuvre de la musique classique pour certains célébrissimes. Des surprises également avec par exemple la 10ème symphonie revisitée par Pierre Henry le père de la musique électronique, des mélanges entre classique, jazz, vidéo ou musique cubaine. Infos : follejournée.fr ; En partenariat avec France Bleu Loire Océan. Emission spéciale jeudi 30 janvier de 17 à 19h en direct de la Cité des Congrès

La salle Paul Fort a rouvert ses portes après sept mois de travaux, une salle située près du marché Talensac, à Nantes dans laquelle on chante depuis 1988, grâce à l’association la Bouche d’air. Dans ce lieu incontournable dédié à la chanson française, on a pu écouter Jeanne Cherhal, Bénabar, Jean-Louis Murat, Renan Luce ou Anne Sylvestre. A l’affiche prochainement : Clarika, Bazbaz, Vincent Delerm, Thomas Fersen ou Dick Annegarn. Infos et réservations labouchedair.com

Pour la 26ème édition de Chant'Appart, l’association Chants-Sons accueille 30 groupes d'artistes qui vont sillonner les routes des Pays de la Loire lors de 76 soirées ou matinées de concert du 1er février au 29 mars. Cette année encore, pendant les mois de février et mars, Chant'Appart a choisi de faire appel à des artistes chanteurs saltimbanques d'ici et d'ailleurs, des artistes connus ou émergents. 30 groupes d'artistes vont investir des "petits lieux" répartis sur près de 40 communes de la Région des pays de la Loire, pour des concerts de proximité. Chaque concert propose généralement un double-plateau dont l'un des artistes réside en région des Pays de la Loire. A l'issue du concert, spectateurs et artistes prolongent le plaisir de la rencontre autour d'un buffet préparé par l'hôte du spectacle. Infos : chantappart.fr. Christian Gervais créateur de Chant’appart sera l’invité de FBLO le mercredi 29 janvier à 18h

L’association randonnée « Sur les traces de Louis de Funès » organise l’exposition « du rire à la rose » du 1er au 3 février salle Louis de Funès au Cellier. De nombreuses affiches originales, des livres, des revues d’époque, des photos n une copie du masque de Fantômas ou un costume de gendarme! Au total, 300 objets issus d’une collection ou prêtés par les habitants du Cellier, là où vécu Louis de Funés. Deux randonnées emmenées par Marylène Poul qui a connu l’acteur sont également programmées. Entrée libre de 9 à 12h30 et de 14 à 18h30, (17h le lundi).

Attention elle ferme ses portes le week-end prochain ! L’expo évènement au Musée d’arts de Nantes «Charlie Chaplin dans l’œil des avant-gardes » jusqu’au 3 février. Une exposition pour découvrir comment Charlie Chaplin a influencé les artistes de son époque : Chagall, Dali, Man Ray, Brassaï…à voir près de de 200 œuvres. Au programme également : ateliers, concerts, performances et visites commentées. Pour info, cette expo sera présentée ensuite au Louvre Abu Dhabi. Dernière précision, l’entrée du musée est gratuite tous les premiers dimanches du mois et donc dimanche prochain avant-dernier jour d’ouverture ! En partenariat avec France Bleu Loire Océan

4 soirées, 8 concerts gratuits de musique classique dans des lieux atypiques pour la 5ème édition de « Du classique au hangar » du 29 janvier au 1er février. Piano/saxophone, marimba, voix, guitare, danse, ensemble symphonique ou vibraphone. Des concerts d’une trentaine de minutes à l’heure de l’apéro ou du diner dans les bars et restaurants du Hangar à bananes à Nantes, tous les soirs du 29 janvier au 1er février à 19h et à20h. Objectif : faire découvrir la musique classique au plus grand nombre ! Programme complet sur duclassiqueauhangar.com. Philippe Jean créateur « Du classique au Hangar » sera l’invité de FBLO à 18h mardi 28/01

7 nominations aux Molières 2019 pour la pièce « Le canard à l’orange » Du mardi 4 au samedi 8 février à 20h45, représentation supplémentaire samedi à 16h30 au Théâtre de la Fleuraye à Carquefou. Un feu d’artifice d’esprit et de drôlerie, un classique de boulevard british signé William Douglas- Home. Hugh Preston est un animateur-vedette de télévision, marié depuis 15 ans à Liz qu’il trompe avec de nombreuses maîtresses. Un vendredi soir, Hugh apprend que sa femme a un amant. Il va tenter de la reconquérir durant un week-end, un week-end durant lequel vont se croiser le mari, la femme, la maitresse, l’amant, la gouvernante et… un canard récalcitrant ! En partenariat avec France Bleu Loire Océan