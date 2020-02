Des idées de sorties en Loire-Atlantique et en Vendée

Cette semaine on vous emmène salle Paul Fort à Nantes, mais aussi sur la côte, à Pornic et Saint-Gilles-Croix-de-Vie…

La salle Paul Fort a rouvert ses portes après sept mois de travaux, une salle située près du marché Talensac, à Nantes dans laquelle on chante depuis 1988, grâce à l’association la Bouche d’air. Dans ce lieu incontournable dédié à la chanson française, on a pu écouter Jeanne Cherhal, Bénabar, Jean-Louis Murat, Renan Luce ou Anne Sylvestre. A l’affiche prochainement : Clarika, Bazbaz, Vincent Delerm, Thomas Fersen ou Dick Annegarn. Infos et réservations www.labouchedair.com

Pour la 26ème édition de Chant'Appart, l’association Chants-Sons accueille 30 groupes d'artistes qui vont sillonner les routes des Pays de la Loire lors de 76 soirées ou matinées de concert jusqu’au 29 mars. Cette année encore, pendant les mois de février et mars, Chant'Appart a choisi de faire appel à des artistes chanteurs saltimbanques d'ici et d'ailleurs, des artistes connus ou émergents. 30 groupes d'artistes vont investir des "petits lieux" répartis sur près de 40 communes de la Région des pays de la Loire, pour des concerts de proximité. Chaque concert propose généralement un double-plateau dont l'un des artistes réside en région des Pays de la Loire. A l'issue du concert, spectateurs et artistes prolongent le plaisir de la rencontre autour d'un buffet préparé par l'hôte du spectacle. Infos : www.chantappart.fr

Du cirque contemporain à Pornic avec le spectacle « L’œil de la bête » par la Cie La Plaine de Joie. A la façon des foires d’antan, trois êtres étranges vous font entrer dans l’imaginaire forain. Tour à tour, jongleur, magicien, dompteur, trapéziste, acrobate cavalier en roue libre, ils vous invitent à revenir en enfance, à travers une succession de numéros fantastiques et d’exploits rares. Dans ce spectacle, il y a du bizarre, du tordu, du brut, du délicat, de l’intriguant et de la poésie, de la monstruosité burlesque et de la dérision douce. Samedi 8 février - 20h30 à l’Amphithéâtre Thomas Narcejac de Pornic. A partir de 8 ans / de 8 à 10 euros. Renseignements et réservations auprès de l’Office de Tourisme Intercommunal de Pornic

Lancé il y a près de 30 ans, le Salon Natura de Nantes est aujourd'hui devenu un évènement incontournable pour tous les amateurs de produits bio. Pendant 3 jours, 200 exposants (Alimentation, Artisanat, Bien-être, Cosmétique, Habitat, Loisirs) de France et d'Europe donnent rendez-vous à tous les visiteurs prêts à s'informer, à partager et à goûter leurs produits issus d'une agriculture plus saine pour l'homme et son environnement. Outre les stands, 10 conférences sont programmées sur, par exemple, les bienfaits de la marche pieds nus, le jeûne, les plantes sauvages ou les 7 aliments essentiels à notre santé. Le Salon Natura de Nantes, du 14 au 16 février, ouvert le vendredi, le samedi et le dimanche de 10h à 19h. Infos : www.salon-natura-com.

Evènement ce jeudi 6 février, ouverture de saison de La Balise à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. La Balise, c’est la nouvelle salle de spectacle intercommunale du Pays de Saint-Gilles qui va ouvrir ses portes au printemps. Un immense navire qui proposera 623 places assises et qui pourra accueillir 1600 personnes debout. Déjà, quelques noms ont été annoncés tels que Kheiron mais aussi Henri Death & Ze Grands Gamins version métal, Gauvain Sers, François Morel ou encore Marie-Claude Pietragalla. L’ouverture de saison se fera à guichets fermés ce jeudi 6 février à 19h30 au Cinémarine de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. La billetterie sera ouverte le lendemain dans les offices du tourisme du Pays de Saint-Gilles et sur le site www.payssaintgilles.fr. Perrine Desproges directrice de la Balise sera l’invitée de FBLO mercredi 5 février à 18h

Compositeur reconnu et cinéphile averti, Christophe Chassol est un artiste pluridisciplinaire au parcours atypique qui aime combiner sa propre musique aux images documentaires. Le jeudi 13 février à 20 h à l’Embarcadère de Saint-Sébastien-sur-Loire, Chassol présente son nouveau projet Ludi, un film musical aux sonorités jazz et pop, inspiré d’un roman de Hermann Hesse. Avec l’aide d’animations réalisées par Gaëtan Brizzi (qui a réalisé une partie de Fantasia 2000 de Disney) et la complicité du batteur Mathieu Edward, Chassol et son piano nous emmènent d’une cour de récréation de banlieue parisienne à une salle d’arcades au japon, d’un match de basket à un grand-huit, à la rencontre de personnages étonnants, drôles et attachants… À découvrir ! Un film musical en live jeudi 13 février à 20 h à l’Embarcadère de Saint-Sébastien-sur-Loire, gratuit / Tout public à partir de 8 ans / Réservation conseillée auprès de la mairie. www.saintsebastien.fr

7 nominations aux Molières 2019 pour la pièce « Le canard à l'orange » Du mardi 4 au samedi 8 février à 20h45, représentation supplémentaire samedi à 16h30 au Théâtre de la Fleuraye à Carquefou. Un feu d'artifice d'esprit et de drôlerie, un classique de boulevard british signé William Douglas- Home. Hugh Preston est un animateur-vedette de télévision, marié depuis 15 ans à Liz qu'il trompe avec de nombreuses maîtresses. Un vendredi soir, Hugh apprend que sa femme a un amant. Il va tenter de la reconquérir durant un week-end, un week-end durant lequel vont se croiser le mari, la femme, la maitresse, l'amant, la gouvernante et… un canard récalcitrant !