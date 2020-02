Des idées de sorties en Loire-Atlantique et en Vendée

Cette semaine on vous emmène à Saint Gilles Croix de Vie, mais aussi sous les nefs des Machines de Nantes et sur l'estuaire de la Loire…

Nantes, France

Sélections France Bleu Loire Océan, on aime, on vous en parle

La salle Paul Fort a rouvert ses portes après sept mois de travaux, une salle située près du marché Talensac, à Nantes dans laquelle on chante depuis 1988, grâce à l’association la Bouche d’air. Dans ce lieu incontournable dédié à la chanson française, on a pu écouter Jeanne Cherhal, Bénabar, Jean-Louis Murat, Renan Luce ou Anne Sylvestre. A l’affiche prochainement : Clarika, Bazbaz, Vincent Delerm, Thomas Fersen ou Dick Annegarn. Infos et réservations sur https://www.labouchedair.com/

Pour la 26ème édition de Chant'Appart, l’association Chants-Sons accueille 30 groupes d'artistes qui vont sillonner les routes des Pays de la Loire lors de 76 soirées ou matinées de concert jusqu’au 29 mars. Cette année encore, pendant les mois de février et mars, Chant'Appart a choisi de faire appel à des artistes chanteurs saltimbanques d'ici et d'ailleurs, des artistes connus ou émergents. 30 groupes d'artistes vont investir des "petits lieux" répartis sur près de 40 communes de la Région des pays de la Loire, pour des concerts de proximité. Chaque concert propose généralement un double-plateau dont l'un des artistes réside en région des Pays de la Loire. A l'issue du concert, spectateurs et artistes prolongent le plaisir de la rencontre autour d'un buffet préparé par l'hôte du spectacle. Infos sur : http://www.chantappart.fr/

Le Salon de la Pêche en Mer de Nantes est de retour ! Du 14 au 16 février au Parc des Expositions de la Beaujoire. Des animations, des essais sur l’eau et des expériences sur les stands des exposants et partenaires pour une édition tournée vers l’échange, la rencontre et la découverte. Les exposants y présentent leurs nouveautés : leurres, moulinets, cannes, hameçons, fils, accessoires de pêche, tourisme et voyages de pêche mais aussi électronique marine, bateaux, semi-rigides, moteurs, équipements, accastillage. Le public : des passionnés à l’affût des toutes dernières tendances en matière de leurres ou de moulinets, mais également de nouveaux pratiquants, à la recherche de l’embarcation qui correspond à cette pratique, ou du dernier GPS traceur de carte. Vous pouvez faire des achats, vous informer, participer aux démonstrations, assister aux conférences. De 10h00 à 18h00 à Nantes à la Beaujoire au parc Expo, entrée 5 euros.

Salon des peches en mer - www.salon-peche-mer.com

Ouverture de saison de La Balise à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. La Balise, c’est la nouvelle salle de spectacle intercommunale du Pays de Saint-Gilles qui va ouvrir ses portes au printemps. Un immense navire qui proposera 623 places assises et qui pourra accueillir 1600 personnes debout. Déjà, quelques noms ont été annoncés tels que Kheiron mais aussi Henri Death & Ze Grands Gamins version métal, Gauvain Sers, François Morel ou encore Marie-Claude Pietragalla. La billetterie est ouverte dans les offices du tourisme du Pays de Saint-Gilles et sur le site https://www.payssaintgilles.fr/categories/tourisme/

Lancé il y a près de 30 ans, le Salon Natura de Nantes est aujourd’hui devenu un évènement incontournable pour tous les amateurs de produits bio. Pendant 3 jours, 200 exposants (Alimentation, Artisanat, Bien-être, Cosmétique, Habitat, Loisirs) de France et d’Europe donnent rendez-vous à tous les visiteurs prêts à s’informer, à partager et à goûter leurs produits issus d’une agriculture plus saine pour l’homme et son environnement. Outre les stands, 10 conférences sont programmées sur, par exemple, les bienfaits de la marche pieds nus, le jeûne, les plantes sauvages ou les 7 aliments essentiels à notre santé. À la Trocardière de Rezé du vendredi 14 au dimanche 16 février, ouvert le vendredi, le samedi et le dimanche de 10h à 19h. Infos : https://salon-natura.com/. En partenariat avec France Bleu Loire Océan

Centre de découverte Terre d'Estuaire - Chadrien Brunner

Réouverture du Centre de découverte TERRE D’ESTUAIRE, ce 15 février 2020 ! Deuxième année d'existence pour cet endroit unique qui vous plonge dans les secrets de l’estuaire de la Loire. Une immersion ludique et interactive, vous pouvez jouer les chasseurs d’épaves gisant sous l’eau, vous glisser dans la peau d’un oiseau migrateur, vous improviser batelier, ou vous offrir un panorama unique de l’estuaire dans le ballon ascensionnel. Du visible à l’invisible, dans le ciel ou sous l’eau, tout l'estuaire à découvrir en famille. à partir de ce 15 février. Jours et horaires d'ouverture sur : https://www.terredestuaire.com/

Samedi 15 février, première de l'édition 2020 de la Revue Bonne Garde. Elle a pour titre "L'an... Pire Macron". Vraie tradition Nantaise, depuis 70 ans, à Nantes, cette revue dans l'esprit "chansonnier" commente et se moque de l'actualité. Chansons, paillettes, tableaux, de mi-février à fin mars, les mardis, vendredis, samedis et dimanches, soit en matinée (15h), soit en soirée (20h30). C'est au cinéma-théatre Bonne Garde rue Frère Louis à Nantes, à côté du pont de Pirmil.