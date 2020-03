Des idées de sorties en Loire-Atlantique et en Vendée

Sélections France Bleu Loire Océan, on aime, on vous en parle

8ème édition du Festival Atlantide du 5 au 8 mars au Lieu Unique et dans les médiathèques et librairies de Nantes. 60 invités, 60 écrivains venus de 26 pays pour ce festival de Littérature consacrés aux mots du Monde qui cette année va nous faire voyager au Laos, à Porto Rico, ou en Chine. Poésie de l’oralité, fiction ou essai, conte ou roman graphique : toutes les littératures sont représentées. Des rencontres, des dialogues, des conférences, des lectures et également des spectacles sont programmés tout au long de ces 4 journées de festival. En partenariat avec France Bleu Loire Océan

« Hate Letters », c’est la prochaine pièce à voir dans le cadre des samedis nantais, le rendez-vous du théâtre de boulevard, samedi 7 mars à 20h30 à la salle Paul Fort à Nantes. Marie et Jacques s’aiment. Et comme tous les gens qui s’aiment, Il leur arrive de se détester. Et surtout d’écrire, ces fameuses « Hate Letters », ces lettres d’humour et d’humeur, rageuses, râleuses, cruelles, bourrées de mauvaise foi, de reproches improbables, de vacheries mesquines et de menaces absurdes. Des lettres et un duo qui fait son retour sur scène : Roland Giraud Et Maaike Jansen. Samedi 7 mars à 20h30 à la salle Paul Fort à Nantes, en face du marché Talensac. Infos : https://www.samedisnantais.fr/. En partenariat avec France Bleu Loire Océan

Attention danger : l'adolescence arrive... Ils râlent, twittent, snaptchatent et fonctionnent à deux à l'heure... Bref, nos Ados nous rendent fous ! Une comédie bienveillante sur les travers des ados et de leurs parents. Cela fait plusieurs années que la pièce est jouée à Paris, Lyon, Marseille, Avignon, Lille, Montpellier...et désormais à Nantes. "Ados Versus Parents mode d'emploi", un véritable petit guide de survie pour l'éducation des ados en forme de pièce de théâtre à voir tous les samedis à 17 h au Théâtre du Sphinx - 9 Rue Monteil dans le quartier du Champ de mars à Nantes

Pour la 26ème édition de Chant'Appart, l’association Chants-Sons accueille 30 groupes d'artistes qui vont sillonner les routes des Pays de la Loire lors de 76 soirées ou matinées de concert jusqu’au 29 mars. Cette année encore, pendant les mois de février et mars, Chant'Appart a choisi de faire appel à des artistes chanteurs saltimbanques d'ici et d'ailleurs, des artistes connus ou émergents. 30 groupes d'artistes vont investir des "petits lieux" répartis sur près de 40 communes de la Région des pays de la Loire, pour des concerts de proximité. Chaque concert propose généralement un double-plateau dont l'un des artistes réside en région des Pays de la Loire. A l'issue du concert, spectateurs et artistes prolongent le plaisir de la rencontre autour d'un buffet préparé par l'hôte du spectacle. Infos : http://www.chantappart.fr/

La salle Paul Fort a rouvert ses portes après plusieurs mois de travaux, une salle située près du marché Talensac, à Nantes dans laquelle on chante depuis 1988, grâce à l’association la Bouche d’air. Dans ce lieu incontournable dédié à la chanson française, on a pu écouter Jeanne Cherhal, Bénabar, Jean-Louis Murat, Renan Luce ou Anne Sylvestre. A l’affiche prochainement : Vincent Delerm, Ayo, La grande Sophie ou Dick Annegarn. Enfin dimanche prochain, le 8 mars, la Bouche d’Air fête 10 ans de programmation jeune public avec un spectacle et un bal (à partir de 3 ans) à 16h. Infos et réservations : https://www.labouchedair.com/

Le 15 Février dernier, TERRE D’ESTUAIRE a rouvert ces portes ! Deuxième année d'existence pour cet endroit unique qui vous plonge dans les secrets de l’estuaire de la Loire. Une immersion ludique et interactive, vous pouvez jouer les chasseurs d’épaves gisant sous l’eau, vous glisser dans la peau d’un oiseau migrateur, vous improviser batelier, ou vous offrir un panorama unique de l’estuaire dans le ballon ascensionnel. Du visible à l’invisible, dans le ciel ou sous l’eau, tout l'estuaire à découvrir en famille. Jours et horaires d'ouverture sur : https://www.terredestuaire.com/. En partenariat avec France Bleu Loire Océan

Le Parc Oriental de Maulévrier, le plus grand parc japonais d’Europe situé à Maulévrier à côté de Cholet a dépassé les 155 000 visiteurs en 2019, une fréquentation en hausse de près de 20%, un nouveau record. Le parc rouvrira ses portes le vendredi 13 mars après différents travaux paysagers durant l’hiver et la plantation de 500 nouveaux végétaux. Au programme de la saison 2020, une douzaine de journées d’exception rythmeront la vie du parc. Grande nouveauté 2020 : deux semaines pour Hanami, cette coutume traditionnelle japonaise, les visiteurs pourront profiter pleinement de la floraison des cerisiers. Comme au Japon, ils pourront apporter leur pique-nique et s’installer sous les cerisiers. Une restauration japonaise sera proposée sur place : Bento, gâteaux de riz, miso et thé. Des animations et visites guidées sont aussi au programme. Toute l’actualité et les manifestations du Parc Oriental de Maulévrier sont à retrouver sur : https://www.parc-oriental.com/. En partenariat avec France Bleu Loire Océan