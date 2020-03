Des idées de sorties en Loire-Atlantique et en Vendée

Cette semaine on vous emmène au cirque, au théâtre et sous les cerisiers en fleurs...

Sélections France Bleu Loire Océan, on aime, on vous en parle

10ème Salon du Chocolat, des Epices et des Saveurs les 14 et 15 mars au Centre des Congrès de la Fleuraye à Carquefou. Un évènement organisé par les Epicuriens solidaires du Vignoble. Près de 30 exposants artisans chocolatiers, spécialistes des épices de la vanille, des nougats, du caramel, du vin, de biscuits, de rhum, du sel ou du vin. Expo de structures en chocolat. Ateliers gratuits pour les enfants de 14h30 à 18h30 Inscriptions sur place. 10ème Salon du Chocolat, des Epices et des Saveurs du samedi 14 mars et dimanche 15 mars de 10 à 19h au Centre des Congrès de la Fleuraye à Carquefou. En partenariat avec France Bleu Loire Océan

Attention danger : l'adolescence arrive... Ils râlent, twittent, snaptchatent et fonctionnent à deux à l'heure... Bref, nos Ados nous rendent fous ! Une comédie bienveillante sur les travers des ados et de leurs parents. Cela fait plusieurs années que la pièce est jouée à Paris, Lyon, Marseille, Avignon, Lille, Montpellier...et désormais à Nantes. "Ados Versus Parents mode d'emploi", un véritable petit guide de survie pour l'éducation des ados en forme de pièce de théâtre à voir tous les samedis à 17 h au Théâtre du Sphinx - 9 Rue Monteil dans le quartier du Champ de mars à Nantes

Festival du cirque Ici&maintenant - www.theatreonyx.fr

Après une première édition 100% féminine, ce sont les hommes et uniquement les hommes qui sont conviés par Onyx à St Herblain pour le Festival de cirque Ici et Maintenant du 17 au 20 mars à la salle de la Carrière. 8 spectacles, en salle, sous chapiteau ou en plein air dans différents quartiers de Saint-Herblain. Du cirque contemporain, entre humour et acrobatie avec des chaises, des tuyaux, des balles, une perceuse, une guitare électrique ou un vélo. Gaëlle Lecareux, directrice d’Onyx sera l’invitée de FBLO jeudi 12 mars à 18h.

7e édition du Printemps des Fameuses, festival de l’égalité entre les femmes et les hommes à Nantes. Temps fort le 20 mars à Stéréolux et dans le quartier de la création : conférences, ateliers et expos avec une vingtaine de spécialistes sur le thème des « féminismes en tous genres ». Autre temps fort : Kif-Kif, le 19 mars toujours à Stéréolux avec remises de prix destinés à attirer l’attention sur des initiatives en matière d’égalité. Et puis Le printemps des fameuses, ce sont aussi durant tout le mois de mars divers événements culturels, sportifs, en entreprises. Infos sur https://leprintempsdesfameuses.com. En partenariat avec France Bleu Loire Océan

Hanami - Parc Oriental de Maulévrier

Le plus grand parc japonais d’Europe situé à Maulévrier à côté de Cholet a dépassé les 155 000 visiteurs en 2019, une fréquentation en hausse de près de 20%, un nouveau record. Le parc rouvrira ses portes le vendredi 13 mars après différents travaux paysagers durant l’hiver et la plantation de 500 nouveaux végétaux. Au programme de la saison 2020, une douzaine de journées d’exception rythmeront la vie du parc. Grande nouveauté 2020 : deux semaines pour Hanami, cette coutume traditionnelle japonaise, les visiteurs pourront profiter pleinement de la floraison des cerisiers. Comme au Japon, ils pourront apporter leur pique-nique et s’installer sous les cerisiers. Une restauration japonaise sera proposée sur place : Bento, gâteaux de riz, miso et thé. Des animations et visites guidées sont aussi au programme. Toute l’actualité et les manifestations du Parc Oriental de Maulévrier sont à retrouver sur : https://www.parc-oriental.com. En partenariat avec France Bleu Loire Océan

L’association Passion Nantes organise la nouvelle édition de sa bourse d’échanges, une bourse aux jouets de collection le dimanche 22 Mars de 9 à 17h au Parc des Expositions de la Beaujoire à Nantes. Plus de 130 exposants sont attendus et 3000 visiteurs…collectionneurs, simples curieux ou nostalgiques d’une époque révolue. A chiner et à admirer : Voitures, trains, bateaux, avions, poupées, meubles, figurines, maquettes, rétrogaming, radiocommande et autres circuits... Entrée 3 euros/ gratuit pour les moins de 10 ans. Bourse aux jouets de collection le dimanche 22 Mars de 9 à 17h dans le Hall N°1 (2500 m2) du Parc des Expositions de la Beaujoire à Nantes. En partenariat avec France Bleu Loire Océan