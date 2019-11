Des "Sonneurs de Noël" à la Cathédrale Notre Dame de la Treille à Lille du 27 au 29 décembre 2019

Passage Notre Dame de la Treille, Lille, France

"Noël des Cathédrales" organisé par les Nocturnales est une tournée dans des lieux exceptionnels en Wallonie, Bruxelles et en France.

C'est quoi donc " Noël des Cathédrales"?

Des spectacles incontournables qui valorisent le patrimoine wallon et bruxellois depuis plusieurs années.

A l’origine un seul spectacle, une seule cathédrale… les églises et les spectacles se sont multipliés sous les regards émerveillés des plus petits et des plus grands spectateurs.

En 2019, Noël des Cathédrales se démultiplie à nouveau et une troisième tournée de spectacles fera rêver les habitants d’Arlon ainsi que ceux des Hautes de France.

- Les Nocturnales

Du vendredi 27 au dimanche 29 décembre "Noël des Cathédrales" propose le spectacle "Les Sonneurs de Noël"

Les Sonneurs de Noël : La Grande Cloche ne sonne plus.

Quel drame pour le Sonneur dont la mission est d’annoncer l’arrivée de Noël. Il lui faut absolument trouver une solution au plus vite pour sauver Noël !

Vous partirez, accompagnés du Sonneur, à la rencontre de personnages atypiques et mystérieux qui vous plongeront dans une aventure rocambolesque à la recherche du son de la Cloche de Noël.

Entre les boîtes à musique, les automates et les carillons, Luc PETIT et Michel TEHEUX vous emmènent dans une spirale audiovisuelle féerique pleine de poésie.

De la magie, des illusions, de l’humour, de la danse, le tout mis en scène avec brio pour régaler vos yeux et vos oreilles. Une odyssée remplie d’espoir qui vous replongera dans l’innocence de l’enfance, guidés par les cliquetis gracieux des percussions célestes de Noël.

Vous rêvez d’aventures ? Plus de 30.000 spectateurs sont déjà venus rêver avec nous l’hiver dernier, faites de même et rejoignez-nous pour vivre une expérience inoubliable, à Notre Dame de la Treille Lille les 27, 28 et 29 décembre 2019.

- Photo Jef Bertin Facebook unedernierepour la route

