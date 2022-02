Courchevel Méribel 2023 lance un concours de création pour son affiche officielle... et offre au gagnant une très belle récompense !

Dessinez l'affiche des Mondiaux de ski 2023 et tentez de gagner 5000 Euros !

En février 2023, le coeur des Savoie battra au rythme des Championnats du Monde de Ski à Courchevel et Méribel, événement que vous vivrez en direct sur France Bleu Pays de Savoie !

Pour valoriser la créativité et les talents de notre région, le comité d'organisation lance un grand concours pour créer l'affiche officielle de ces mondiaux.

Pour participer, vous avez jusqu'au 10 mars pour envoyer votre création. Vous avez carte blanche, mais votre visuel devra "refléter l'identité de cet événement international, à savoir son aspect extraordinaire pour le ski et la montagne française, la grande fête du ski, inclusive, populaire, accessible à tous... la localisation entre Courchevel et Méribel ou encore la présence des plus grands skieurs mondiaux à la conquête du titre suprême."

5000€ à gagner

Le vainqueur remportera la récompense de 5000€ et verra sa création affichée sur les supports de communication de l'événement en France et à l'international.

Alors, envie de tenter l'aventure ? Retrouvez toutes les modalités du concours et le fichier de candidature sur le site de Courchevel Méribel 2023.

France Bleu Pays de Savoie, LA radio des mondiaux de ski

Courchevel Méribel 2023, l'événement mondial du ski en Savoie, sera à vivre en direct du 6 au 19 février 2023 sur France Bleu Pays de Savoie, radio partenaire officielle ! Et dès aujourd'hui, entrez dans les coulisses de l'événement avec nos chroniques, articles et reportages...

