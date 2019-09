Paimbœuf, France

France Bleu Loire Océan s'installe sur les quais de Paimboeuf, dimanche 8 septembre entre 16h00 et 19h00

Les quais de Paimboeuf - Penbo Sonik Lux 2017 - davidgallard.fr

Détours à Paimbœuf revient pour une 4ème édition encore plus riche, encore plus belle, encore plus surprenante. Pour tous les curieux qui ont envie de découvrir cette commune de l'estuaire de la Loire, sous un jour nouveau...

Balade artistique de Johnny Planet - Davidgallard.fr

Cette année, en entrant dans le jeu de la grande scène paimblotine, vous musarderez dans une ville tantôt asiatique avec Johnny Planet & Viji, tantôt balkanique avec le groupe Balkanik Project. Vous parcourrez une ville connectée 2.0 au gré des SMS que vous recevrez avec la Compagnie Queen Mother. Vous vivrez peut-être une expérience théâtrale culinaire avec Karen et le groupe d’habitants du CSC Mireille Moyon et ou un solo autour du monument aux Morts en compagnie de Patrice De Bénédetti !

Balkanik Project - Delphine Trentacosta

Vivez le festival Détours à Paimboeuf, en direct sur France Bleu Loire Océan, dimanche 8 septembre entre 16h00 et 19h00.

Programme du festival Détours à Paimboeuf