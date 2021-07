Deux semaines d’humour, de théâtre musical, de danse et de musique à Cabriès

France Bleu Provence est partenaire de la Maison des Arts en Balade du 2 au 17 juillet dans le théâtre forain de Marseille à Cabriès.

Co-organisé par la commune de Cabriès et par le Funny Musical, la Maison des Arts en balade est un festival de théâtre musical, d'humour, de danse et de comédie.

Une programmation éclectique

10 spectacles, 14 soirs autour de la danse, la comédie, le théâtre musical, l'humour et la musique ! Plus d’une cinquantaine d’artistes et de techniciens sont mobilisés pour fêter ensemble cette reprise culturelle.

