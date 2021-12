Devenez membre du jury de la nouvelle édition 2022 du Prix France Bleu - L'Histoire en Polar

France Bleu et les éditions 10/18 lancent début 2022 la troisième édition du Prix France Bleu L'Histoire en Polar. Vous aimez lire ? les polars en particulier ? Et si c'était l'occasion pour vous de devenir l'un des membres du jury ?

Ce prix récompensera un roman policier français parmi une sélection de 5 romans, publiés au premier semestre 2022 dans la collection polar. Un ouvrage qui accompagnera peut être votre prochain été. Vous êtes passionné(e) par les polars, surtout quand ils ont une toile de fond historique ? Voici l'occasion de devenir l'un des membres du jury de ce nouveau prix.

Pour déposer votre candidature, il vous suffit de répondre au petit quiz ci-dessous, en laissant bien vos coordonnées.

Si votre candidature est retenue, vous recevrez 5 romans français parus entre janvier et mai, publiés par les éditions 10/18 dans la collection L'Histoire en polar (ex Grands Détectives), à lire entre janvier et mai 2022. Le lauréat du Prix sera annoncé au mois de juin 2022

Pour afficher ce contenu Qualifio, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus. J'autorise Gérer mes choix