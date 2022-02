Devenez membre du jury du Prix du Livre France Bleu - PAGE des Libraires 2022

Le Prix du Livre France Bleu - PAGE des Libraires revient pour une 8ème édition. Après Karine, auditrice de France Bleu Breizh Izel en 2021, si cette année c'était à votre tour de faire partie du jury ?

Depuis 8 ans maintenant, le Prix du Livre France Bleu - PAGE des Libraires récompense un nouveau roman français qui vous accompagnera peut-être cet été pendant vos vacances. Vous êtes passionné(e)s de lecture ? Vous souhaitez intégrer le jury de cette édition 2022 ?

Il vous suffit de répondre à notre quiz ci-dessous, sans oublier de laisser vos coordonnées.

Si votre candidature est retenue, vous recevrez 5 romans français parus entre janvier et avril, sélectionnés par les libraires du réseau PAGE à lire entre fin mars et début mai. Au côté du jury présidé par Jean-Emmanuel Casalta, directeur de France Bleu, et composé notamment de Martin Dumont, lauréat du Prix 2021 pour "Tant qu'il reste des îles" (Les Avrils), d'une libraire du réseau PAGE, d'un/une lecteur/lectrice de la revue PAGE, Vous désignerez ensemble le lauréat de l'édition 2022.

