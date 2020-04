Avec France Bleu dites merci à votre héros du quotidien en Dordogne et en Gironde

France Bleu donne la parole à vos héros du quotidien en Dordogne et en Gironde. Mettez à l'honneur celles et ceux qui sont sur tous les fronts depuis le mois de février.

En Dordogne et Gironde et à partir du lundi 27 avril, France Bleu vous propose de remercier les héros du quotidien chaque matin à 7h15. Depuis le début de la crise du coronavirus, ils et elles se sont mobilisés : infirmières, aides-soignants, médecins, artisans, boulangers, chauffeurs de bus, caissières. C’est peut-être votre fille, votre voisin ou votre maman... Racontez-nous vos histoires avec ces héros, pourquoi ils et elles vous ont touché. Laissez nous leurs coordonnées (ou des pistes pour nous aider à les retrouver).