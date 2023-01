Drôlement Bien, le festival du rire avec France Bleu Besançon

De l’humour pour tous et sous toutes ses formes : tel est l’ADN de ce festival qui se veut avant tout populaire. Entre amis ou en famille, à midi ou à minuit, chacun·e pourra rire durant cette édition 2023 !

Le festival Drôlement Bien, c'est 4 jours d'événement, 8 lieux, plus de 10 spectacles, plus de 10 films, de nombreuses surprises et des milliers de fous-rires et de sourires !

C'est aussi des ateliers, spectacle et match d'improvisation, des ateliers d'illustration, de la photo pour capturer vos plus beaux sourire, des jeux familiaux, un escape game...

Demandez le programme !

Info et billetterie : drolementbien.fr