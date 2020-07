Du 20 au 24 juillet gagnez une PLANCHA TONIO en jouant au Grand Jeu de 11h

France Bleu Gascogne vous offre une Plancha Tonio en participant au grand jeu de 11h. Appelez nous et jouez au 05 58 46 50 50.

Plancha NEVADA NV2 au gaz, tout inox : façade, caisson et plaque de cuisson en 4mm d’épaisseur. Brûleurs gaz ronds, puissance 5000w, piezzo mécanique, sortie de gaz à l’arrière, utilisation extérieure. Butane/propane.

La plancha c'est l'outil idéal pour réunir la famille et les amis autour d'un bon repas en extérieur. La plancha, tout un art de vivre synonyme de plaisir et de convivialité. Un mode cuisson et un style de cuisine inimitable où votre créativité n'aura pas de limite. Poissons, viandes, légumes,... tout est faisable avec une plancha.

Le grand jeu de 11h, c'est le grand quizz de culture générale de l'été sur France Bleu Gascogne. Vous jouez tout au long de la semaine et si vous établissez le meilleur score, à vous la plancha le vendredi !

La Plancha Tonio, une véritable référence

Plancha Tonio, entreprise installée à Narrosse à côté de Dax est à ce jour le numéro 1 français des planchas tout inox avec un savoir faire vieux de quinze ans. Tous les modèles de planchas sont fabriqués dans les ateliers de l'entreprise, c'est du 100% made in France pour satisfaire une clientèle exigeante. Pour passer à la pratique, Plancha Tonio vous guide sur son site internet et sa page Facebook avec notamment les recettes des grands chefs à suivre pas à pas.