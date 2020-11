Du 26 novembre au 17 Décembre : C'est Noël avant Noël sur France Bleu Touraine

Noël pour tous

Avec la période sanitaire particulièrement compliquée que nous traversons, vous êtes nombreux à avoir conscience des difficultés rencontrées par vos commerçants de proximité et nombre d'entre vous aimerait les aider en effectuant auprès d'eux vos achats de Noël.

Pour vous encourager, et parce que nous savons que les budgets des familles sont parfois très tendus, France Bleu Touraine et les commerçants de l'association "Les Vitrines de Tours" vous proposent 3 semaines magiques...

Petits et grands pourront se faire plaisir © Getty - Cavan Images

3 semaines de cadeaux quotidiens

Du 26 novembre au 17 décembre, il vous suffira d'écouter France Bleu Touraine et de jouer en direct pour espérer gagner les 160€ de chèques cadeaux offerts par les vitrines de Tours.

Quand jouer?.. Si vous êtes un(e) fidèle de France Bleu Touraine, vous le saurez très vite! ;-)

Mais nous pouvons déjà vous dire qu'il y aura des chèques cadeaux tous les jours, du lundi au dimanche.

Et si c'était dans "On n'est pas rendu à Loches" (du lundi au vendredi 11H/midi)? Ou dans "le chiffre du jour" (du lundi au dimanche 07H40)? A moins que le Père-Noël ne les dépose dans le Top Chrono (le week-end à 11H)?..

Une chose est sûre : vous allez être nombreux à repartir gâtés!

Des cadeaux locaux... et en Bleu © Getty - Radoslav Zilinsky

France Bleu Touraine à vos côtés

Si l'association "Les vitrines de Tours" s'engage pour inciter les tourangeaux à consommer local, France Bleu Touraine a décidé d'apporter sa pierre à l'édifice. D'abord en donnant une grande place à l'antenne et sur le web à toutes celles et ceux (commerçants, producteurs, artisans, restaurateurs...) qui innovent et lancent des initiatives pour s'en sortir pendant cette crise sanitaire. Mais aussi en offrant à ses auditeurs des cadeaux locaux.

Pour compléter cette opération et vous gâter pendant la période des fêtes de fin d'année (et après) France Bleu Touraine a donc décidé d'acheter auprès des Vitrines de Tours des chèques cadeaux que vous pourrez gagner en jouant vendredi 18 décembre, mais aussi pendant les vacances de Noël (et peut-être même encore les semaines suivantes...)

Des cadeaux pour toute la famille

Les chèques cadeaux que vous gagnez sur France Bleu Touraine sont valables chez les commerçants des "Vitrines de Tours". La liste des commerçants est consultable sur le site internet de l'association. De quoi se faire plaisir et ravir petits et grands. En effet, il y en a pour tous les goûts : bijouterie/horlogerie, jouets, vêtements, chaussures, disques, livres, déco, objets hi-tech, sport, optique mais aussi restaurants ou grands magasins...

Alors, faites-vous plaisir et soutenez les commerçants, en jouant avec nous dès le 26 novembre!